الامارات | «ليس من، في، على».. يستقطب زواراً من 140 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليس من، في، على».. يستقطب زواراً من 140 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عشاق الفنون للاستفادة من الفرصة الأخيرة لحضور معرضه الافتراضي الأول «ليس من، في، على، أو إلى الخط»، الذي يختتم السبت المقبل. ويقدم المعرض، الذي تستضيفه منصة رقمية مصممة خصيصاً لضمان أفضل تجربة مشاهدة عبر الأجهزة المحمولة، رؤيةً جديدةً حول الفنون المعاصرة الرقمية والإلكترونية التي اكتسبت أهمية خاصة خلال أزمة «كوفيد-19».

ويُقام معرض «ليس من، في، على، أو إلى الخط» بتقييم مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين والمديرة التنفيذية لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، والفنانة هيذر ديوي-هاغبورغ، عضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي. ويتضمن المعرض أربعة أعمال تكليفية جديدة، إضافة إلى 14 عملاً حالياً، يسلط من خلالها الفنانون الضوء على الإمكانات التي يتيحها الواقع الافتراضي، والعقبات التي يفرضها في الوقت نفسه، ليستقطب حتى الآن زواراً من أكثر من 140 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويواصل رواق الفن برنامجه الصيفي مع سلسلة من الحوارات عبر الفيديو مع مجموعة من أشهر الفنانين من العالم والأكاديميين والخبراء الميدانيين، مثل دوغلاس روشكوف، وروث كاتلو، وبروس ستيرلنغ، وياسمينا تيشانوفيتش وميندي وكيث أوباديكي، وريكاردو دومينغيز، وجيرت لوفينك، حيث يستعرض هؤلاء الفنانون تجربتهم مع الإنترنت في بداياتها، والتطورات التي طرأت عليها لاحقاً.

وتستضيف هذه السلسلة المؤلفة من 12 حواراً تحت عنوان «التاريخ الشفوي للإنترنت»، الفنانة هيذر ديوي-هاغبورغ، الأستاذة المساعدة الزائرة للإعلام التفاعلي في جامعة نيويورك أبوظبي، ويورغ بلومتريت، الأستاذ المساعد للإعلام التفاعلي في جامعة نيويورك أبوظبي. وتتوافر هذه المقابلات المسجلة مسبقاً بشكل أسبوعي حتى الأول من سبتمبر عبر رابط إلكتروني.

كما يقدم رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي مطبوعة خاصة، تستعرض نجاحات الرواق ومنشوراته وفعالياته خلال ست سنوات منذ تأسيسه، مع مجموعة من النصوص والمقالات حول قطاع المعارض والفنون في الجامعة، والإمارات عموماً. ويسلط الكتاب الضوء على إسهامات الرواق في المشهد الفني والثقافي الغني لدولة الإمارات. ويقدّم الكتاب نصوصاً وصوراً من أشهر معارض الرواق، ومقالات بتوقيع القيّمين، ومقابلات مع فنانين وأعضاء من المجتمع الفني، إضافة إلى مقتطفات من الكتب المنشورة في رواق الفن حتى الآن. ويتوافر الكتاب عبر موقع «أمازون».

«رواق الفن»

رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي هو أول رواق فني تحتضنه جامعة في منطقة الخليج العربي، ويتيح برنامجاً كاملاً للمعارض الأكاديمية والتجريبية. ويسعى رواق الفن إلى استكشاف أفكار وجوانب جديدة في عالم الفن، من خلال استضافة مجموعة معارض فنية وثقافية مميزة.

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