الامارات | «صيف دبي 2021».. عروض ترويجية وتخفيضات كبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي 2021».. عروض ترويجية وتخفيضات كبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «مفاجآت صيف دبي 2021» للمتسوقين فرصة الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة والتخفيضات الكبرى التي تستمر على مدار 10 أسابيع حتى 4 سبتمبر المقبل.

وتقدم الدورة 24 من «مفاجآت صيف دبي» مجموعة من العروض الترويجية على العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى المنتجات المحلية المميزة وأحدث خطوط الأزياء والمستلزمات والأدوات المنزلية، بتخفيضات سعرية تراوح نسبتها بين 25 و75% على أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر.

وتعد «مفاجآت صيف دبي» إحدى الركائز الداعمة لقطاع التجزئة المهمة في الإمارة، حيث ترحب بسكان دبي وزوارها لاستكشاف مراكز التسوق الكبرى والمعروفة عالمياً ومتاجر التجزئة، إضافة إلى تجارب التسوق الفريدة من نوعها، وذلك من خلال العروض الترويجية الخاصة المتوافرة يومياً.

وتتبع جميع مراكز التسوق والمتاجر والوجهات المشاركة في «مفاجآت صيف دبي» قواعد الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) - الجهة المنظمة لـ«مفاجآت صيف دبي» - الضوء على أفضل عروض التجزئة خلال الحدث الذي يستمر طوال موسم الصيف، والتي تضم علامات تجارية عديدة من الأزياء والذهب والمجوهرات والعطور، وغيرها من المستلزمات.

وبإمكان للجمهور التعرف إلى المزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae أو من خلال متابعة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.

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