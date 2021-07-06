الامارات | وفاة مخرج روسي حائز «الأوسكار» بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مخرج روسي حائز «الأوسكار» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المخرج الروسي فلاديمير مينشوف، الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 1981، الاثنين عن (81 عاماً)، بسبب مضاعفات إصابته بـ«كوفيد-19»، بحسب زملائه في كلية السينما الحكومية في موسكو.

كذلك أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يعرب عن أعمق تعازيه» لوفاة مينشوف.

ولد فلاديمير مينشوف عام 1939 في باكو بأذربيجان السوفييتية آنذاك، وبدأ مسيرته المهنية في التمثيل، ثم في الإخراج. اشتُهر عالمياً بفضل فيلمه الروائي الطويل «موسكو لا تؤمن بالدموع»، الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1981، وهو أحد الفيلمين الوحيدين اللذين نال عنهما الاتحاد السوفييتي جائزة أوسكار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news