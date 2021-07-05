السمن أم الزبدة أم زيت الزيتون.. أيهم أكثر صحة وأفضل لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد تضمين بعض أنواع الدهون في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لتحقيق فقدان الوزن الأمثل، في حين أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة لنا اليوم، فإن معظم الحديث عن الزيوت والزبدة الصحية، في السنوات الأخيرة، عاد السمن أيضًا ويستخدم بطرق متعددة.

الآن، جميع مصادر الدهون الثلاثة هي مصادر جيدة وتعتبر مفيدة بطريقتها الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، ما هو الخيار الأكثر صحة من بين هذه الخيارات؟ ما الذي يمكن أن يدفعك إلى فقدان الدهون بشكل أسرع؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع indiatimes.

لماذا تحتاج إلى تضمين الدهون لإنقاص الوزن

من المهم تضمين بعض أشكال الدهون في نظامك الغذائي لزيادة حرق السعرات الحرارية والوصول إلى أهداف فقدان الوزن بشكل أسرع، تحتاج إلى تناول النوع الصحيح من الدهون، بالكمية المناسبة لحرق الدهون، في حين أن نوعًا معينًا من الدهون يجعلنا نشعر بالشبع والرضا، فإن بعضها يلعب دورًا إضافيًا في امتصاص الفيتامينات الأساسية، بما في ذلك A و D و E وما يستفيد أيضًا هو أن الدهون لا تحفز الأنسولين عادةً بنفس طريقة الكربوهيدرات أو الجلوكوز.

الآن يبقى السؤال، ما هو مصدر الدهون الذي يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي، الزبدة أو زيت الزيتون أو السمن؟

الفوائد الصحية لاستخدام الزبدة

يمكن أن تكون الزبدة مكونًا ذا أولوية عالية إذا كنت تتبع نظام الكيتو الغذائي لفقدان الوزن ولأسباب مشروعة، لا تضيف الزبدة نكهة للوجبة فحسب، بل يمكن أن تكون أيضًا بديلاً رائعًا للزيت.

على الرغم من الأساطير التي طالما تم الاعتقاد بها، فإن الزبدة ليست سيئة تمامًا بالنسبة لك، طالما أنها تستهلك بكميات معتدلة، لا يحتوي على دهون متحولة ولأنه يتم استخراجه من منتجات الألبان، يمكنك الاستفادة من العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين أ، هـ، مضادات الأكسدة، الكالسيوم، لا ننسى أنه يمكن أن يكون بمثابة مصدر طاقة سريع للجسم، ومن المثير للاهتمام أن منتجات الألبان عالية الدسم مثل الزبدة تم ربطها أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

نظرًا لأنها تحتوي في الغالب على دهون، فإن الزبدة تحتوي على حوالي 100 سعر حراري في الملعقة وأكثر من 12 جرامًا من الدهون.

زيت الزيتون لإنقاص الوزن - كيف يساعد؟

هناك الكثير من الأسباب القوية التي تجعل زيت الزيتون من أكثر الزيوت صحة وغنية بالمغذيات، يعتبر زيت الزيتون أحد المكونات الرئيسية للنظام الغذائي المتوسطي (يُصنف باستمرار على أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها)، ويحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تعد مصدرًا صحيًا للدهون، وتساعد على إنقاص الوزن وتعزز الشبع.

تشير الإرشادات الغذائية إلى أن ملعقة واحدة من زيت الزيتون تحتوي على 119 سعرًا حراريًا، و 13.5 جرامًا من الدهون (منها 1.86 جرامًا مشبعًا) والفيتامينات النزرة الجيدة.

يحتوي زيت الزيتون أيضًا على مضادات أكسدة غنية (أكثر من أي زيت آخر) والتي تجني الكثير من الفوائد الصحية المحتملة، كما أن إقرانها بتركيبات طعام معينة يجعلها خيارًا رائعًا.

السمن لإنقاص الوزن

على الرغم من وصفه بأنه عنصر "زيادة الوزن"، إلا أن له فوائده الهادفة في المساعدة على إنقاص الوزن.

السمن هو شكل من أشكال الزبدة المصفاة التي تعد أيضًا مصدرًا جيدًا للفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل A و D و K .

السمن هو شكل نقي من الدهون ولا يحتوي على الكازين، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان، يحتوي السمن أيضًا على إنزيمات صديقة للأمعاء تساعد في تسهيل عملية الهضم.

بالنسبة للفوائد الغذائية، تحتوي ملعقة السمن على 115 سعرة حرارية، و 9.3 جرام من الدهون المشبعة، و 0 كربوهيدرات، و 38.4 جرام من الكوليسترول، مثل الزبدة، من الأفضل استهلاكها بكميات معتدلة.

أي من هذه الخيارات يعد خيارًا صحيًا أكثر؟

لا شك أن الزبدة والسمن وزيت الزيتون مصادر صحية للدهون، ومع ذلك، إذا كان شاغلك الأساسي هو فقدان الوزن، فسيكون الالتزام بمصدر دهون واحد أفضل، اعتمادًا على تفضيلاتك ونمط حياتك واستهلاكك للطعام بشكل عام.

كل من السمن والزبدة مشتق من منتجات الألبان، لذلك، إذا كنت ممن يتبعون نظاما نباتيا، فإن التمسك بالزيوت أو زبدة الجوز سيكون أكثر مثالية، ومع ذلك، في الوقت نفسه، يتخذ كل من السمن والزبدة خيارات جيدة لتضمينها في نظام كيتو الغذائي.

بالنسبة إلى عدد السعرات الحرارية، فإن الزبدة هي أثقل مصدر للسعرات الحرارية على الإطلاق، لأنها تتكون في الغالب من الدهون، كما أن تناول الدهون متشابه في الثلاثة، ما قد يكون مثاليًا هو البحث عن الجوانب الغذائية لجميع مصادر الدهون، حيث يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع وتقديم فوائد صحية إضافية.

من بين الثلاثة، سيكون دمج زيت الزيتون هو الأنسب، بينما يمكن إضافة مصدرين آخرين للدهون إلى النظام الغذائي بكميات محدودة.