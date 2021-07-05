7 أخطاء احذرها قبل ارتداء الملابس الداخلية.. منها استخدام المنظفات المعطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كثير من الأشخاص لا يغيرون ملابسهم الداخلية كثيرًا كما ينبغي، وفي الواقع، اعترف البعض بأنهم يرتدون نفس الزوج من سراويل داخلية لمدة يومين أو أكثر.

ولكن إلى جانب ارتداء ملابسك الرياضية مرة أخرى قبل غسلها، هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها معظمنا دون قصد عندما يتعلق الأمر بالملابس الداخلية، كما أورد موقع "brightside".

1- ارتداء المصنوعة من الدانتيل:

على الرغم من أن الملابس الداخلية المصنوعة من الدانتيل قد تبدو أفضل من الملابس الداخلية القطنية، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر الصحية الخطيرة، نظرًا لأن الدانتيل والأقمشة الاصطناعية الأخرى تمتص العرق بسهولة، وبالتالي فإنها تخلق أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا حول المنطقة الخاصة، وهذا بدوره قد يؤدي إلى تهيج الجلد والتهابات مختلفة.

2- الملابس الضيقة في صالة الألعاب الرياضية:

من المحتمل أنك تقضي وقتًا أطول بكثير في اختيار الملابس الرياضية اللطيفة بدلاً من التأكد من أن ملابسك الداخلية مناسبة للتمرين.

وعندما يتعلق الأمر باختيار ملابسك الداخلية، فمن الأفضل عدم تصغير الحجم، حيث إن الملابس الضيقة تحبس الرطوبة مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد، ومن الأفضل اختيار الملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الطبيعية والتي لا تجعلك تشعر بالضيق، ولا تنسي تغيير ملابسك الداخلية بعد التمرين، لأن الإفرازات المهبلية والعرق يمكن أن يجعلك تشعرين بالحكة في أعضائك الخاصة.

3- وضعهم في المجفف:

يُعد وضع ملابسك الداخلية في المُجفف أسرع طريقة لتجفيفها، ولكنه يعني أيضًا أن الملابس الرقيقة لن تدم طويلاً، حيث تكسر الحرارة النسيج وتتسبب في انكماشه، ما يتركك بملابس داخلية مترهلة وعديمة الشكل، لذا من الأفضل وضع ملابسك الداخلية على علّاقة تجفيف، ونظرًا لصغر حجمها، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تجف.

4- استخدام المنظفات المعطرة:

خطأ آخر في الملابس الداخلية قد ترتكبه أثناء غسل ملابسك هو استخدام منظف يجعل رائحة الملابس مثل الزهور، وقد تسبب هذه العطور الاصطناعية في المنظفات الطفح الجلدي وردود الفعل التحسسية وتجعل أجزائك الخاصة حاكة ومتهيجة، وذلك نظرًا لأن الجلد حول هذه المنطقة أكثر حساسية، فمن الأفضل اختيار المنظفات الخالية من العطور والمضادة للحساسية.

5- ارتداء الملابس الداخلية غير المناسبة لجسمك:

فقط لأن نمطًا معينًا من الملابس الداخلية عصري أو يبدو جيدًا، لا يعني بالضرورة أنه يناسبك، ولن تمنحك الملابس الداخلية غير المناسبة خطوطًا داخلية مزعجة فحسب، بل يمكن أن تسبب أيضًا العديد من الأمراض الجلدية والتهابات المسالك البولية.

6- النوم بالملابس الداخلية:

عندما يتعلق الأمر بالحصول على نوم جيد ليلاً، فمن الأفضل ترك ملابسك الداخلية، حيث يحتاج جسمك إلى استراحة من الملابس الداخلية، وتظهر الدراسات أنها أفضل لبشرتك ويمكن أن تساعدك على التخلص من أرطال الوزن الزائدة.

7- اختيار الملابس الداخلية مع وجود أربطة:

على الرغم من وجود الكثير من التفاصيل الصغيرة، مثل الدانتيل والكشكشة، إلا أن اختيار الملابس الداخلية بدون الأربطة أفضل لبشرتك، حيث يمكن أن تؤدي الأربطة المرنة الضيقة إلى احتكاك وتهييج الجلد، وإذا تعمقت هذه التهيجات فقد تؤدي في النهاية إلى تندب.