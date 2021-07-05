الامارات | تجنب هذه المقاعد في الطائرة.. الخطر حقيقي

شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه المقاعد في الطائرة.. الخطر حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع عودة الناس وبشكل نشط إلى السفر الجوي، حذر خبراء من مقعد الطائرة الذي يرغب فيه الكثير من المسافرين. وأورد موقع «دوتشي فيلا» الألماني أن السفر المتكرر عبر الطائرة، يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض السرطان، مضيفاً أن هذا الخطر يزداد عند الجلوس بجوار نافذة الطائرة.

ويبررالخبراء الامر أنه مع تكرار الجلوس بجوار نافذة الطائرة، فإن زجاج هذه النوافذ يسمح بمرور نحو 47 % من الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة، ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل حقيقي.

وينصح خبراء الصحة الأشخاص، الذين يسافرون بشكل متكرر عبر الطائرة، بالتخلي عن المنظر الرائع، الذي يتيحه الجلوس بالقرب من نافذة الطائرة، والجلوس في مكان آخر من أجل الحفاظ على صحتهم.

وفي نفس السياق، كانت دراسة سابقة قد خلصت إلى أن مخاطر الإصابة بالسرطان تكون بشكل قوي في صفوق ربابنة ومضيفات ومضيفي الطائرة على غرار: سرطان الجلدي والثدي والرحم والغدة الدرقية، وفق دراسة نشرت في المجلة العلمية البريطانية «الصحة البيئية».

وفسر خبراء السبب وراء نتيجة هذه الدراسة بأن العاملين داخل الطائرة يتعرضون بشكل مستمر للأشعة فوق البنفسجية، فضلاً على أن ساعات النوم لديهم غير منتظمة وطويلة.

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