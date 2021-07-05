كورونا اليوم: نصائح للتحكم في مستوى السكر بعد التعافي.. وطريقة علاج من تلقوا اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

نصائح للتحكم في مستوى السكر بعد التعافي

يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على جهاز المناعة في الجسم والوظائف الحيوية للأعضاء المختلفة، في حين أن الكم الهائل من الإجهاد أثناء مرحلة الإصابة يقيد الكبد ليصبح مستجيبًا للأنسولين من أجل إدارة وتنظيم مستوى السكر في الدم، أثناء تنفيذ ممارسات الأيورفيدا الغذائية أثبتت أنها تقلل وتتحكم في كمية السكر في الدم في الجسم بعد الإصابة بالفيروس، فيما يلي 5 نصائح للتحكم في مستوى السكر بعد التعافي من كورونا وفقا لموقع timesofindia.

تناول الكركم و تناول فاكهة أملا و تناول شوربات مغذية و قلل من الأطعمة التي تعزز السكر و مارس التمرين واليوجا.

خطة النظام الغذائي لمرضى السكر للشفاء من كورونا

خطة النظام الغذائي للشفاء من فيروس كورونا إذا كنت مريضا بالسكري، وفقا لموقع timesofindia.

لا تأكل كثيرا في وقت واحد مع زيادة تناول البروتين مع العناصر الغذائية الأساسية مثل الفواكه والخضروات الطازجة.

خطة النظام الغذائي لمرضى السكر

أثناء وضع خطة نظامك الغذائي، تأكد من أنك تحافظ على فحص حالتك الصحية وأهدافك ومستوى نشاطك وبناءً على ذلك، حدد خطة نظامك الغذائي، واتبع دائمًا نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا، إليك خطة نظام غذائي بسيطة يمكنك اتباعها للتعافي بشكل أسرع.

الصباح الباكر: ابدأ يومك بمياه بذور الحلبة / ماء الليمون الدافئ.

الإفطار: إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فابحث عن مصادر بديلة للحليب مثل اللوز والشوفان وفول الصويا، يمكنك تحضير دقيق الشوفان الصحي، الحليب والحبوب، بياض البيض المسلوق.

الوجبات الخفيفة: اختر المكسرات أو البذور أو التفاح أو كوب من الشاي الأخضر.

الغداء: وعاء صغير من سلطة، لبن، يمكنك أيضًا تناول سلطة خضروات.

عشاء:

شوربة / سلطات / دجاج مع الخضار.

قبل النوم: يمكنك تناول كوب من الحليب الذهبي أو شاي البابونج أو شاي الشمر، سيحفز ذلك على النوم ويمنح جسمك تغذية وافرة.

طبيب يتحدث عن طريقة علاج كوفيد لدى من تلقوا لقاحا ضد كورونا

قال يفغيني تيماكوف المختص في الأمراض المعدية، إن علاج مرض كوفيد-19، لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح، يجري بنفس طريقة علاج الذين لم يتم تطعيمهم.

وأكد الطبيب على أن سريان المرض أخف وتوقعات الشفاء أفضل، لدى الذين تم تطعيمهم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وأوضح المختص، أن الأعراض بشكل عام لدى من تم تطعيمهم، في حالة الإصابة بفيروس كورونا، لا تختلف عنها لدى غير المطعمين، لكنها أقل شدة وشراسة، ولا تصل إلى مرحلة تدمير الأعضاء والأنسجة، ونوه بأن توقعات الشفاء أفضل لديهم، وفقا لروسيا اليوم.