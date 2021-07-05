هل تشعر بالعطش المستمر؟.. إليك أبرز الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

من الطبيعي أن تشعر بالعطش بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو القيام بتمارين شاقة، خاصة عندما يكون الجو حارًا، ومع ذلك، أحيانًا يكون العطش والرغبة في تناول السوائل أقوى من المعتاد ويستمر بعد أن تشرب.

لذا نذكر لكم في التقرير التالي، أهم الأسباب وراء الشعور بالعطش المستمر، وفق ما أوضح موقع "healthline" المعني بالصحة.

أسباب العطش الشديد، قد تشمل:

- تناول الأطعمة المالحة أو الحارة.

- القيام بتمرين شاق.

- إسهال.

- التقيؤ.

- الإصابة بالحروق.

- خسارة كبيرة في الدم.

- تناول بعض الأدوية، بما في ذلك الليثيوم ومدرات البول وبعض مضادات الذهان.

ويمكن أن يكون العطش الشديد أو العطش المتكرر الذي لا يمكن إخماده أعراضًا لحالات طبية خطيرة، مثل:

- الجفاف:

يحدث هذا عندما تفتقر إلى الكمية المناسبة من السوائل لجسمك ليعمل بشكل صحيح، كما يمكن أن يكون سبب الجفاف هو المرض أو التعرق الغزير أو كثرة التبول أو القيء أو الإسهال.

- مرض السكري:

يمكن أن يحدث العطش الشديد بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، غالبًا ما يكون أحد الأعراض الأولى الملحوظة لهذا النوع من مرض السكري.

- مرض السكري الكاذب:

يحدث هذا النوع من مرض السكري عندما لا يستطيع جسمك تنظيم السوائل بشكل صحيح، ويؤدي ذلك إلى اختلال التوازن وفقدان الماء في الجسم، مما يؤدي إلى التبول المفرط والعطش.

- فشل القلب أو الكبد أو الكلى.

ما هي كمية السوائل التي تحتاجها؟

للبقاء بصحة جيدة، تحتاج إلى شرب السوائل بانتظام طوال اليوم، ويمكنك زيادة استهلاكك للمياه عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل: الكرفس، البطيخ، الطماطم، البرتقال.

ومن الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كنت تحصل على كمية كافية من السوائل أو لا هو فحص البول، إذا كان لونه فاتحًا وليس له رائحة ثقيلة، فمن المحتمل أنك تحصل على كمية كافية من السوائل.

بالإضافة إلى يحتاج كل عضو ونسيج وخلايا في جسمك إلى الماء، حيث يساعد الماء جسمك على:

- يحافظ على درجة حرارة طبيعية.

- ليونة المفاصل.

- حماية الدماغ والنخاع الشوكي من التلف.

- التخلص من الفضلات من خلال التعرق والتبول وحركات الأمعاء.

متى يستلزم الذهاب إلى الطبيب المختص؟

العطش هو طريقة جسدك لإخبارك بأنه يعاني من نقص في السوائل، وفي الحالات العادية، يجب أن تكون قادرًا على إخماد عطشك بسرعة كبيرة.

لكن يجب عليك استشارة طبيبك إذا:

- استمرار العطش، بغض النظر عن كمية السوائل التي تتناولها.

- لديك أيضًا رؤية ضبابية أو جوع مفرط أو جروح أو تقرحات لا تلتئم.

- الشعور بالإرهاق المستمر.

- التبول أكثر من 2.5 لتر في اليوم.