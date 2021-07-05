16 نصيحة مهمة تساعدك على تجنب الإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، وذلك بسبب اتباع بعض العادات الغذائية السيئة.

وفي إطار ذلك نذكر لكم مجموعة من النصائح المهمة التي تساعدك على تجنب الإصابة بسرطان القولون، وفق ما أوضحته الدكتورة إسراء طارق، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، وذلك عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

1- يفضل صيام بعض الأيام، حيث إن الجسم بعد صيام مدة طويلة فوق ٢٠ ساعة، يستطيع قتل جميع الخلايا السرطانية.

2- الحرص على تقليل كمية السكر التي تتناولها قدر المستطاع، نظرا لأن الخلايا السرطانية تتغذي علي السكر.

3- تجنب تناول الطعام في الخارج، وضرورة تناول الطعام في المنزل.

4- ينصح بضرورة الاستهلاك المنتظم للفاكهة والخضروات، مع الحرص على غسلهم جيدا بالماء والخل.

5- تناول مياه معدنية نظيفة، أو فلتر مياه جيد، مع الحرص على صيانته باستمرار.

6- يوصي بالتقليل من استخدام الميكروويف قدر المستطاع.

7- تجنب استخدام زيت القلي أكثر من مرة، مع الامتناع عن وضع البطاطس المقلية والطعمية على الورق، واستخدام المناديل الورقية.

8- من الأفضل الإقلاع عن التدخين نهائيا.

9- من الضروري ممارسة تمارين المشي، أو الاشتراك في جيم, أو القيام بالتمارين في المنزل.

10- الحرص على أخذ قسط كاف من النوم.

11- تجنب شراء العصائر المعلبة، من الأفضل تحضيرها في المنزل لأسرتك.

12- الابتعاد عن استهلاك المشروبات الغازية، نظرا لأنها لا تحتوي على فوائد صحية.

13- يوصي بالابتعاد عن تناول أي مشروبات ساخنة في كوب بلاستيك، نظرا لأنه يتفاعل مع المياه الساخنة، ويؤثر على صحتك.

14- في حالة أنك لا تعاني من مشاكل المعدة، يجب عليك تناول فصين من الثوم كل يوم، لأنه من مضادات الأكسدة القوية جدا التي تحارب الخلايا السرطانية.

15- تجنب وضع المياه في زجاجات بلاستيكية، من الأفضل وضعها في زجاجات مصنوعة من الزجاج، وفي حالة عدم تواجد زجاج، يجب التأكد أن رقم 5 مدون علي البلاستيك، حيث يعتبر من أكثر أنواع البلاستيك آمنا.

16- الامتناع عن تناول اللحوم المصنعة مثل: سوسيس، برجر، لانشون، بسطرمة، لحمة مفرومة.