العناية الصحيحة لشعر صحي ولامع في الصيف Healthy Shiny Hair

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 07:34 مساءً - الشعر الصحي واللامع، لا يقتصر على استعمال أفضل مستحضرات العناية بالخاصّة بالشعر فحسب، إنما يتعدّاها إلى سلوك خاص تواظبين عليه لتعزيز قوّته وحمايته من التلف. وهذا ما تطلعنا عليه، خبيرة العناية بالشعر السعودية حنان سعيد بجنف، من صالون «هند جولي» بجدّة.

6 خطوات لتجديد شعرك وتعزيز صحته

تنظيف الشعر

غسل الشعر بشكل معتدل على أن لا يتخطّى ثلاث مرّات أسبوعياً، لتجنّب تقليل زيوت فروة الرأس الطبيعية، حيث أن وظيفتها الأساسية حماية الشعر. وكذلك يجب الحرص على استعمال شامبو وبلسم خاليين من مواد السلفات والسيليكون والبارافين، كونها تُسبّب في تكسّر الشعر، وبالتالي تقصّفه.

ترطيب الشعر

يعدّ الترطيب أمراً ضرورياً وهاماً لحماية الشعر من عوامل الشيخوخة، حتى لو كانت شيخوخة الشعر بطيئة، ومتأخرة مقارنة بتقدّم سنّ البشرة. فمع مرور السنين، تبدأ البصيلات بفقدان صحّتها، ويصبح الشعر أكثرعرضة للتساقط ولخسارة الزيوت الطبيعية. لذا، يُنصح بتطبيق ماسك ترطيب الشعر مرّة أسبوعياً، من أجل تجديد البصيلات وتقوية فروة الرأس، والحصول على شعر صحي ولامع.

تقشير فروة الرأس

تكثر الغدد الدهنية عادة داخل فروة الرأس، وهي تنتج مادة دهنية تدعى الزهم، المادة المسؤولة عن الحفاظ على شعر ناعم ولامع وصحّي. ولكن في بعض الحالات، تزداد نسبة إفراز الزهم، فتنسدّ الغدد الدهنية ويتراكم الزهم في فروة الرأس، الأمر الذي يؤدّي إلى ظهور القشرة والحكّة. لذلك، فإنّ تقشير فروة الرأس يعدّ من أفضل الطرق للعناية بالشعر، كونه يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وغيرها من الأوساخ، مثل تراكم الزيوت الزائدة ومنتجات العناية بالشعر، والتي يمكن أن تسدّ بصيلات الشعر وتمنع نموّه.

أقنعة تغذية الشعر

تشكّل الأقنعة علاجاً فعّالاً لمنع تلف الشعر وحمايته من العوامل الخارجية التي يتعرّض لها بشكل يومي، مما يسبّب جفافه وفقدان لمعانه. لذا، من المهم تعزيز صحة شعرك وحمايته من تلك المشكلات، وذلك من خلال تطبيق ماسك مغذّ للشعر مرّة أسبوعياً. كذلك احرصي على اختيار الماسك المناسب لنوعية شعرك، سواء كان دهنياً أو عادياً.

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تناول الفيتامينات

يسبّب فقدان المعادن والفيتامينات في الجسم، إلى تساقط الشعر وحتى فقدان لمعانه. لذلك، من الهام جداً، تناول مكمّلات الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز صحة الشعر وتقويته. طبعاً عليك باستشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، قبل تناول هذه الفيتامينات والمقوّيات.

سيروم لحماية الشعر

لحماية الشعر من أضرار المياه المالحة أو مادة الكلور عند السباحة، يجب تطبيق سيروم للشعر وتغطيته بقبّعة خاصة للسباحة؛ وذلك لحمايته من التلف وأيضاً من أشعة الشمس التي تسبّب جفاف الشعر.

مستحضرات للعناية بالشعر هذا الصيف

1 شامبو خالٍ من الكبريتات للشعر المصبوغ: إيفربيور مويستشر سولفات فري شامبو فور كولور تريتد هير من لوريال باريس L'Oréal Paris, Everpure Moisture Sulfate Free Shampoo for Color-Treated Hair

2 شامبو مكثف بحمض الهيالورونيك لتنعيم الشعر: بان دانسيتي من كيراستاز Kérastase, Bain Densité Shampoo

3 مقشّر لفروة الرأس غني بالفحم + زيت جوز الهند: سكالب ريفايفال شاركول + كوكونات أويل مايكرو أكسفولييتينغ شامبو من بريوجيو Briogeo, Scalp Revival Charcoal + Coconut Oil Micro-Exfoliating Shampoo.

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