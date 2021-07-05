زيوت الوجه والجسم لمكافحة الشيخوخة Face & Body Oils

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 07:34 مساءً - لعلّك تبحثين عن أفضل العلاجات لمنع ظهور التجاعيد في وقت مبكر، واستعادة نضارة وحيوية بشرتك. وأهمّ هذه العلاجات ربّما، تلك القائمة على الزيوت الأساسية، أو التي تأتي بتركيبة زيتيّة تغذّي البشرة، وتحوّل الجلد المترهّل إلى جلد مشدود وأكثر شباباً. في التالي، نستعرض معاً أهمّ هذه الزيوت وطرق استخدامها بالشكل الصحيح.



Face & Body Oils

زيوت الوجه والجسم لمكافحة الشيخوخة



لكل بشرة زيوت خاصة بها

اختاري الزيت الأفضل لك حسب نوع بشرتك، في الدليل التالي طرق اختيار الزيوت المناسبة:

• البشرة الدهنية Oily Skin

البشرة الدهنية من أكثر الأنواع عُرضة للإصابة بالرؤوس السوداء والحبوب والبثور؛ نظراً لنشاطها المفرط في إفراز الزيوت الطبيعية. لذلك، يُنصح باستخدام زيوت ذات خصائص فعّالة في تنظيم افراز الدهون.

زيت الجوجوبا: هو علاج رائع للبشرة الدهنية، حيث يحدّ من إفراز الزيوت ويصغّر المسامات، نظراً لاحتوائه على مواد مضادّة للأكسدة وفيتامين E.

• البشرة الجافة Dry Skin

إن الزيوت الغنية بحمض الأوليك Oleic Acid مناسبة للبشرة الجافة خاصّة مع التقدّم في السنّ، لأنها تخترقها بالعمق وتمدّها بالترطيب اللازم.

زيت اللوز: يرطّب البشرة ويحميها من الجفاف، كونه غنيّ بفيتامين A الذي ينعّم الخطوط الدقيقة.

• البشرة العادية Normal Skin

تناسب البشرة العادية جميع أنواع الزيوت الطبيعية.

زيت الأفوكادو: من بين الزيوت الأكثر قدرة على الترطيب، كما يساعد في إنتاج الكولاجين، وبالتالي محاربة التجاعيد.

• البشرة الحسّاسة Sensitive Skin

تناسبها زيوت ذات تركيبة لطيفة ومهدّئة، تعمل كحاجز وقائي ضدّ التهيّج.

زيت الصبار: غني بمضادّات الإلتهاب والأكسدة، ويعتبر مضاداً طبيعياً وقابضاً للبكتيريا.

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كيفية استخدام الزيوت للوجه

لتعزيز تغلغل خصائص الزيوت في البشرة، ضعي قطرتين إلى ثلاثة من الزيت في راحة الكفّ، وافركيها جيداً. ثم، وزّعي الزيت على وجهك ودلّكيه بدقّة باستخدام رؤوس أصابعك، وبحركات دائرية ناعمة باتجاه الأعلى وإلى الخارج. ابدئي من وسط الجبين وصولاً إلى الخديّن، فبقية مناطق الوجه والرقبة، مع الحرص على تربيت منطقة محيط العينين، وليس فركها. يجب أن تستغرق مدة التدليك دقيقة، كي تمتصّ البشرة الزيت بالكامل، ولمنع تشكّل طبقة زيتية على سطحها.



زيوت لشدّ بشرة الجسم وتعطيره

• زيت إكليل الجبل: من أفضل الزيوت العطرية، يعالج السيلوليت، ويشد الجلد، ويمنع ظهور الخطوط غير المرغوب فيها، كما أنّه يعطّر الجسم ويعزّز الشعور بالاسترخاء.

• زيت اللبّان: يتميّز بخواصه الفعّالة المضادّة للبكتيريا، وبقدرته على التخلّص من الترهّلات.

• زيت بذور الورد: يحمي خلايا الجلد من التلف بعد التعرّض المباشر لأشعة الشمس، نظراً لغناه بفيتامين C.

• زيت الحلبة: يُرطّب البشرة، ويحرّر الجلد من علامات التمدّد والترهّلات والتجاعيد.

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طريقة تدليك الجسم

امسحي بشرة جسمك جيّداً بمنشفة قطنيّة مبلّلة بماء دافئ. ثم، طبّقي الزيت على البشرة بالكامل، مع تدليكها بحركات دائريّة لطيفة لمدّة 5 دقائق متواصلة. اشطفي فيما بعد بماء دافئ.



Best Natural Face Oils

زيوت خاصة ببشرة الوجه



1 زيت يغذّي بشرة الوجه الدهنية، ويحميها من التجاعيد: أورغانيك بيوتي فاشيال أول من هونيست بيوتي Honest, Organic Beauty Facial Oil

2 زيت لترطيب وتنعيم بشرة الوجه المختلطة: مويستشر رينوال أويل بوستر من بولاز تشويس Paula's Choice, Moisture Renewal Oil Booster.

3 زيت لتغذية بشرة الوجه الحسّاسة وترطيبها: روزهيب بايوريجينيريت يونيفرسال فايس أول من باي Pai, Rosehip BioRegenerate Universal Face Oil.

4 زيت مرطّب ومنعّم لبشرة الوجه: زيت الأفوكادو للوجه من نارلوا Narloa, Avocado Face Oil.

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