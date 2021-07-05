كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 07:34 مساءً - تتأثّر البشرة في العديد من العوامل، مما يؤدّي إلى ظهور البقع الداكنة والتصبغات فيها، وقد تلجأ النساء إلى إخفاء هذه العيوب باستخدام بعض المستحضرات التجميلية كخافي العيوب وغيرها من حيل المكياج. ولكن، ماذا لو استطعت الحصول على بشرة متألقة ومشرقة بشكل طبيعي بدلاً من تفتيح وجهك بالمكياج؟ لذلك، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، أفضل صابون لتصبغات الوجه وتوحيد لونها.



أفضل صابون لتصبغات الوجه

يُعد الصابون المُبيّض من أفضل الوسائل لتبييض البشرة وزيادة نضارتها وبالأخص الذّي يتم إعداده في المنزل بمُكوّنات طبيعيّة. إليك، أفضل صابون لإزالة التصبغات اللونية، وكيفية تحضيرها بطرق سهلة وبسيطة؛ لتمنحي بشرتك التوهج المضيء لطالما حلمت به.



صابونة الأرز والألوفيرا والتفاح

صابونة الأرز والألوفيرا والتفاح لتفتيح البشرة

تستخدم هذه الصابونة لتفتيح البشرة عند المواظبة على استخدامها.



المكوّنات:

شريط من لوح الصابون غير معطر.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة ونصف صغيرة من دقيق الأرز الناعم.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

بَشر الصابون، ووَضعه في مِقلاة معدنية، ثمّ وَضعه على النار؛ لإذابته. إضافة جميع المكونات المذكورة أعلاه إلى الصابون. وضع المكونات جميعها في وعاء بلاستيكي مُربّع الشكل. وَضع الوعاء في الثلاجة حتّى يَجمُد. ترطيب الصابون، وفَرك البشرة به بلطف. غَسْل البشرة بالماء البارد بعد بِضع دقائق.

ملاحظة: يُمكن وَضع بعض الفازلين داخل الوعاء البلاستيكي قبل وَضْع المزيج به؛ لأنّ ذلك سيُسهّل عملية خروج الصابون منه.

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صابونة العسل

يساعد العسل على ترطيب البشرة

يلعب العسل دوراً فاعلاً في ترطيب البشرة، مما يترك البشرة ناعمة وصحّية.

المكوّنات:

مبشور صابون غير معطّر.

مقدار حبّة من فيتامين ج.

ملعقة كبيرة مخلوطة من زيت اللوز والعسل.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الحليب المجفّف.

عصير ليمونة صغيرة. 160 ملليلتراً من ماء الورد.

طريقة التحضير والإستخدام:

وضع حبّة فيتامين ج في وعاء نظيف، ويفضّل أن يكون من الستانليس ستيل، وإضافة ماء الورد، وتحريكهما جيّداً لحين ذوبان الفيتامين. إضافة بقيّة المكوّنات إلى المزيج، وخلط المكوّنات معاً حتّى تتجانس جيّداً. وضع الوعاء على نار هادئة، مع استمرار التحريك كي يذوب مبشور الصابون تماماً. إنزال الوعاء عن النار، وإفراغ محتوياته في قوالب صغيرة، ليتم حفظها في الثلّاجة، وتركها حتّى تبرد وتتماسك. إزالة قطع الصابون من القوالب الصغيرة، ووضعها في علب نظيفة، مع ضرورة بقائها في الثلّاجة لحين الاستعمال. استعمال صابون التبييض مرّةً واحدة يوميّاً، ووضع كريم مرطّب بعد ذلك.

صابونة الكركم

يعد الكركم أكثر المكوّنات المستخدمة في أقنعة البشرة

يُساعد الكركم في تَبييض البشرة، وجَعْلها أكثر إشراقاً، ويُعتبر الكركم أكثر المكوّنات المستخدمة في أقنعة البشرة؛ لأنّه يَحتوي على العديد من الفوائد العلاجية لحب الشباب، والشّيخوخة المُبكّرة.

المكوّنات:

لوح من الصابون غير معطر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

القليل من زيت الليمون.

القليل من زيت الخزامى.

القليل من زيت الزعتر.

ملعقة من المقشر حسب اختيارك (اختياري).

طريقة التحضير والإستخدام:

تَقطيع قاعدة الصابون، ووَضْعها في الميكروويف لإذابتها. وَضْع المَزيج في وعاء زجاجي آمن، ثمّ تَسخينه في الميكروويف مدة تتراوح من 15-30 ثانية. إضافة الكركم إلى المزيج؛ حتّى يُصبح لونه ذهبياً مُشرقاً. إضافة الزيوت العطرية إلى المزيج والمقشر، ثمّ تحريكها بملعقة بلاستيك. صب المزيج في قالب من البلاستيك أو السيليكون، والتأكد من أن الصابون درجة حرارتها أقل من 63 درجة مئوية. الضغط على القالب لإزالة فقاعات الهواء، ثمّ ترك الصابون يبرد مدّة 12-24 ساعة. تغطية الجزء العلوي من الصابون بغطاء بلاستيكي قبل وضعها جانباً لتبرد، لتصبح ذات ملمس ناعم. تقطيع الصابون إلى قطع صغيرة باستخدام السكين، وسيكون جاهزاً للاستخدام.

ملاحظة: يجب تَجنُّب استخدام الزيوت العطرية المصنوعة من الشموع؛ لأنّها غير آمنة على البشرة. ويجب التّأكّد من نوع الزيوت العطرية عند استخدامها كبديل للصابون العطرية. ويجب عدم تبريد الصابون بالثلاجة كي لا تعلق رائحته بالطعام الموجود داخلها.

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نصائح وإرشادات تخفف من تصبغات الوجه

طرق حماية البشرة من التصبغات اللونية

الحرص على استخدام واقي الشمس قبل الخروج من المنزل لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة.

عدم لمس أو خدش البثور أو الحبوب أو الطفح الجلديّ.

تناول كميات كافية من فيتامين سي من خلال الأطعمة أو المشروبات.

عدم استخدام الكريمات أو مستحضرات العناية بالوجه التي قد تسبب الإحساس بالحرق.

عدم وضع الكثير من المكياج، خاصة على المناطق التي تكثر فيها التصبغات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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