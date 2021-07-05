كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 07:34 مساءً - جفاف الشعر، وظهور قشرة الرأس وغيرها من المشكلات تُؤثّر سلباً على جمال الشعر، وتسلبه رونقه وصحته. وعلى الرغم من توافر العديد من المنتجات التي تُعنى بحل هذه المشكلات، بيد هنالك الكثير من العلاجات الطبيعية المتاحة تُفيد في تنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون، وتُعيد صحة الشعر ولمعانه.



تنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون

إليك، 6 علاجات منزلية بسيطة لتنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون وكيفية تطبيقها:



زيت شجرة الشاي لتنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون

يساعد زيت شجرة الشاي في تقليل حدة وأعراض قشرة الرأس

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات قد تساعد في تقليل حدة وأعراض قشرة الرأس. ويُعد فعّال في محاربة سلالة معينة من الفطريات التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس. وثبُت أن له خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف أعراض قشرة الرأس. من الأفضل تخفيفه عن طريق إضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند قبل وضعه مباشرة على الجلد.

المكوّنات:

85.2 مل من الماء الفاتر.

12 قطرة من زيت شجرة الشاي.

بعض من القطن النظيف.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُخلط زيت شجرة الشاي مع الماء بشكل جيد. يُوضع الخليط على فروة الرأس النظيفة باستخدام القطن. يُفرك الرأس بلطف لعدة دقائق. يُغسل الشعر وفروة الرأس بالماء والشامبو المعتدل.



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زيت شجرة جوز الهند لتنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون

يستخدم زيت جوز الهند في علاج طبيعي لقشرة الرأس

يشتهر زيت جوز الهند بفوائده الجمالية المتعددة، وغالباً ما يستخدم أيضاً كعلاج طبيعي لقشرة الرأس. قد تعمل الخصائص المضادة للميكروبات المحتملة لزيت جوز الهند على تحسين ترطيب الجلد وتقليل أعراض الأكزيما وقشرة الرأس.

المُكوِّنات:

كمّية من زيت جوز الهند الأصليّ.

طريقة التحضير والإستخدام:

وضع كمّية قليلة من زيت جوز الهند في راحتي اليدَين. تطبيق الزيت بالتساوي على فروة الرأس، والشعر. تركه لمُدَّة ساعة قبل غسله باستخدام شامبو خفيف. تكرار هذه الطريقة مرَّة واحدة في الأسبوع.



خل التفاح لتنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون

يُستخدم خل التفاح كعلاج طبيعي للتخلص من قشرة الرأس وإزالة خلايا الجلد الميتة

ارتبط خل التفاح بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. وغالباً ما يُستخدم خل التفاح كعلاج طبيعي للتخلص من قشرة الرأس وإزالة خلايا الجلد الميتة وموازنة درجة حموضة فروة الرأس..

إذا كنت ترغبين في تجربة خل التفاح، أضيفي بضع ملاعق كبيرة إلى الشامبو أو امزجيها مع الزيوت الأساسية الأخرى ورشيها مباشرة على الشعر.



الأسبرين لتنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون

يُفيد الاسبرين في علاج قشرة الرأس

يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك، وهو مكون موجود في العديد من أنواع الشامبو المضاد للقشرة. ثبت أن حمض الساليسيليك فعال في علاج التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس. للحصول على علاج سهل لقشرة الرأس، جربي سحق حبتين من الأسبرين وإضافة المسحوق إلى الشامبو قبل غسل شعرك.

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أوميغا 3 لتنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون

يساعد أوميغا 3 في تخفيف أعراض التهيج والقشرة

الأحماض الدهنية أوميغا 3 مهمة لصحة الجلد ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. يمكن أن يؤدي نقصه إلى جفاف الجلد والشعر الجاف والقشرة. يمكن للأحماض الدهنية أوميغا 3 أيضاً أن تقلل الالتهاب، مما قد يساعد في تخفيف أعراض التهيج والقشرة. تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسلمون المرقط والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكنك أيضاً تناول مكمل زيت السمك أو زيادة تناولك للأطعمة الأخرى الغنية بالأوميجا 3 مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز.



صودا الخبز لتنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون

تمتاز صودا الخبز على خصائص فعالة في علاج قشرة الرأس

تحتوي صودا الخبز على خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تكون مفيدة في علاج قشرة الرأس. للحصول على أفضل النتائج، جربي وضع صودا الخبز مباشرة على الشعر المبلل وتدليكه في فروة رأسك. اتركيه لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم استمري في غسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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