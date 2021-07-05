الامارات | سائق في شركة مقاولات يطرح اول أفلامه.. صور «معركة الأسود» تثير ضجة في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق في شركة مقاولات يطرح اول أفلامه.. صور «معركة الأسود» تثير ضجة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صور متداولة لما وصف بأنه فيلم سينمائي مصري قيد التصوير، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وتداولت المنصات على نطاق واسع صورا من كواليس تصوير فيلم، لايعرف أصحابه ولا نجومه، ولا الجهة الانتاجية المسؤولة عنه.

المعلومات المتوفرة عن الفيلم الجاري تصويره هو عنوانه الذي سيكون«معركة الأسود»،

وهو من تأليف سائق في شركة مقاولات يدعى عمرو السمان، وصف نفسه بـ«عاشق» للسينما النظيفة قائلا: «أنا شغال سواق في شركة مقاولات، لكن أنا من عشاق السينما النضيفة وعاوز أعمل فيلم ويبقى لينا جمهور بعيد عن الأفلام الهابطة». بحسب موقع «هن» الذي اجرى لقاءات مع ابطال العمل.

وتدور قصة «معركة الأسود» حول المعركة الدائرة بين الشر والخير، فقصة الفيلم تدور حول المعلم الذي يعمل أولاده الذكور في المخدرات بينما تتجه بناته للعمل في التطبيقات مثل «تيك توك، ولايكي» بطريقة سيئة.

وأوضح مؤلف الفيلم أنه يرغب في زيادة التوعية خاصة بين الأسر حتى لا يتركوا بناتهم بمفردهن في الغرفة دون رقابة «البنت اللي قاعدة في الأوضة لوحدها لازم يكون في رقابة من الأسرة عليها، عشان نتأكد إنها مش فاتحة لايف زي ما كانت حنين حسام بتعمل، وكمان احنا ناقشنا قضية المخدرات».

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