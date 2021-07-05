لمرضى السكر.. خطة النظام الغذائي للشفاء من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ليس هناك من ينكر حقيقة أن الأشخاص الأكثر تضررًا بفيروس كورونا يعانون من بعض الأمراض المصاحبة أو غيرها، مما جعل التعافي أمرًا صعبًا، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للمضاعفات الناتجة عن الفيروس، وفقًا للخبراء ، يمكن أن تتراوح الآثار اللاحقة لـ COVID-19 من التعب الطبيعي والخمول واضطرابات التمثيل الغذائي إلى الالتهابات الشديدة مثل الفطريات السوداء.

على وجه الخصوص، يكون مرضى السكر أكثر عرضة لهذه المشاكل حيث أن مقاومة الأنسولين في الجسم تبطئ عملية الشفاء، ومع ذلك، فإن الملاذ الوحيد لذلك هو من خلال اتباع نظام غذائي صحي يعزز النظام الغذائي المتوازن واتباع السلوك المناسب لـ كوفيد، فيما يلي خطة النظام الغذائي للشفاء من فيروس كورونا إذا كنت مريضا بالسكري، وفقا لموقع timesofindia.

لا تأكل كثيرا في وقت واحد

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فمن الضروري مراقبة وجباتك وحصصك الغذائية، يُنصح بتناول وجبات صغيرة بعد ساعة أو ساعتين للحفاظ على فجوة صحية، مما يساعد أيضًا في إدارة مستوى السكر عن طريق تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.

زيادة تناول البروتين

يساعد تناول البروتين الصحي في التعافي بشكل أسرع لأنه يساعد في إصلاح تآكل الخلايا والأنسجة الناتجة عن هجوم الفيروس، بصرف النظر عن ذلك، فهو يبقيك ممتلئًا ويحد من الشهية، ما هو أكثر من ذلك، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل البيض والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك وفول الصويا والبروتينات النباتية الأخرى لا يمكن أن تساعد فقط في تقليل التعب الناجم عن كورونا، ولكن في نفس الوقت وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية، الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في تقوية صحة العظام وصحة الدماغ وتحسين صحة القلب.

العناصر الغذائية الأساسية أمر لا بد منه

إنها دائمًا فكرة رائعة أن تمنح جسمك الكثير من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولا يوجد شيء أفضل من الفواكه والخضروات الطازجة والخضروات الجذرية، هذه تساعد في تجديد العناصر الغذائية المفقودة ووجود مضادات الأكسدة يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، علاوة على ذلك، فإن تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات والألياف يساعد أيضًا في تحسين الهضم والتمثيل الغذائي، مما يساعد في تعزيز المناعة بشكل عام.

خطة النظام الغذائي لمرضى السكر

أثناء وضع خطة نظامك الغذائي، تأكد من أنك تحافظ على فحص حالتك الصحية وأهدافك ومستوى نشاطك وبناءً على ذلك، حدد خطة نظامك الغذائي، واتبع دائمًا نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا، إليك خطة نظام غذائي بسيطة يمكنك اتباعها للتعافي بشكل أسرع.

الصباح الباكر: ابدأ يومك بمياه بذور الحلبة / ماء الليمون الدافئ.

الإفطار: إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فابحث عن مصادر بديلة للحليب مثل اللوز والشوفان وفول الصويا، يمكنك تحضير دقيق الشوفان الصحي، الحليب والحبوب، بياض البيض المسلوق.

الوجبات الخفيفة: اختر المكسرات أو البذور أو التفاح أو كوب من الشاي الأخضر.

الغداء: وعاء صغير من سلطة، لبن، يمكنك أيضًا تناول سلطة خضروات.

عشاء:

شوربة / سلطات / دجاج مع الخضار.

قبل النوم: يمكنك تناول كوب من الحليب الذهبي أو شاي البابونج أو شاي الشمر، سيحفز ذلك على النوم ويمنح جسمك تغذية وافرة.