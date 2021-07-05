"كوني بسيطة".. بهيج حسين يوجه نصائح للمتنافسات على لقب ملكة جمال مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

انطلقت مسابقة ملكة جمال مصر 2021، الجمعة 2 يوليو وبدأت مرحلة الكاستينج واختيار المتسابقات المشاركات.

ويشارك مصمم الأزياء المصري العالمي بهيج حسين، كأحد أعضاء لجنة التحكيم

ووجه بهيج حسين نصائح للمتسابقات خلال تصريح لـ"الخليج 365"، مؤكدا أن الجمال يُكمن في البساطة.

وأضاف أنه يجب تجنب الميكاج الأوفر والملابس "العارية الفجة"، فضلا عن اختيار الفستان المناسب لشكل الجسم بحيث لا يبرز عيوبه.

وأكد أنه خلال فترة تأهل المتسابقات يتم تعليمهن كل ذلك، وكيفية اختيار اللون والقصة والشكل للإطلالة ككل.

وتابع أن الألوان المبهجة كألوان المانجو والبرتقالي والأصفر هي تريند صيف 2021، ولم تتضح بعد خطوط موضة خريف 2021.

لجنة التحكيم تضم كل من دكتور أمال رزق، والفنانة حورية فرغلي، والفنان فراس سعيد، ومروة طلعت، ومصمم الأزياء بهيج حسين، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.