حورية فرغلي تكشف لـ"الخليج 365" معيارها الأول في اختيار ملكة جمال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

انطلقت مسابقة ملكة جمال مصر 2021، الجمعة 2 يوليو وبدأت مرحلة الكاستينج واختيار المتسابقات المشاركات.

وتشارك الفنانة حورية فرغلي كإحدى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال مصر مصر 2021.

ووجهّت حورية فرغلي نصائح للمتنافسات في تصريح لـمصراوي، خلال أول أيام اختبارات الأداء، وطالبتهن بالثقة في النفس، فهي تعلم رهبة الموقف لذا تحاول تخفيف حدة التوتر لدى المتسابقات قدر الإمكان.

وأضافت أن الإطلالة للمتسابقة والنظرة الأولى تحدد الكثير وتساعدها في اختيار ملكة جمال مصر، بالإضافة للثقافة، فالمسابقة لا تعتمد فقط على الشكل والملابس والمكياج.

لجنة التحكيم تضم كل من دكتور أمال رزق، والفنان فراس سعيد، ومروة طلعت، ومصمم الأزياء بهيج حسين، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.

تستعد الفنانة حورية فرغلي للعودة إلى جمهورها مرة أخرى، وذلك من خلال مسلسل درامي مقرر تصويره في لبنان.