ما هي أساسيات خزانة الملابس لكل سيدة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 04:36 مساءً - في كل مرّة، ومع بداية كل موسم جديد، تقرر السيدة ترتيب خزانتها، ينتهي بها المطاف بالتخلّص من عشرات التصاميم والموديلات التي لعلها لم ترتديها سوى مرّات معدودة، لكنها فقدت جودتها وموضتها مع مرور الزمن، لذلك لا بدّ من اعتماد هذه الأساسيات الضرورية؛ للحصول على خزانة مثالية متكاملة لا ينقصها أي قطعة وترافقها من موسم إلى آخر ومن سنة إلى أخرى، كما من المهم استثمار الأموال بتصاميم عالية الجودة، خصوصاً فيما يتعلّق بالقطع البعيدة عن المجازفة التي لا تبطل موضتها بسهولة.



إطلالات مختلفة



التنوّع أمر ضروري للحصول على خزانة ملابس تخوّل كل سيدة التمتّع بإطلالات مختلفة تليق بمناسبات عدّة، وتتماشى مع تقلّب مزاجها، لذلك هي بحاجة دائماً إلى التنويع في خياراتها من تصاميم كلاسيكية وبسيطة، قطع مواكبة لصيحات الموضة وأخرى لافتة.

الجينز الكحلي أو أي لون تفضله، ويجب أن تختار الخامة التي تعجبها منه، والشكل الذي يناسب جسمها ويظهره بشكل جميل، فالجينز الأزرق مناسب للمشاوير مع الأصدقاء، للعشاء الليلي، للمناسبات ولاطلالة كاجوال، ويناسب كل مناسبة فقط عن طريق التغيير في القطع الملازمة له، فيمكن ارتداء جاكيت وكعب عالٍ معه لإطلالة رسمية، أو تيشيرت أبيض وسنيكرز أبيض لمشوار بسيط وسبور.

ألكساندر ماكوين Alexander McQueen





الفستان الأسود القصير، ويمكن ارتداؤه مع جاكيت جينز أيضاً، وهنا ننصح بأنه كلما كان الفستان "سبور" وبسيطاً، يمكن التلاعب به أكثر؛ من خلال الإكسسوار أو لون الحذاء والحقيبة أو لون المكياج وطريقته، أو حتى بوضع حزام بلون مميز بحسب نوع المناسبة.

أندرو جي أن Andrew GN

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البليزر السوداء هي قطعة مناسبة لجميع الإطلالات، يمكن ارتداؤها مع بلوزة بروتيل ملوّنة أو بلوزة دانتيل وتحتها بنطلون أسود أو جينز، أو تنورة قصيرة أو حتى فستان للركبة.

آن كلاين Anne Klein



التيشيرت الأبيض الذي يجب اختياره بخامة جيدة، ويفضل أن يكون من نوع القطن المرتب.

أمبوش Ambush

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الفستان الأسود الطويل، ويمكن أن يكون مفتوحاً عند الساقين من الجانبين.

إيمون Aimons



أما جاكيت الجينز، فبالإمكان ارتداؤه مع تنورة وبلوزة بيضاء، أو مع بنطلون رسمي وبلوزة بيضاء، ويجب أن يكون مريحاً بقماشته وبموديله؛ حتى ترتاح السيدة لدى ارتدائه.

أناكيكي Annakiki

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أما القميص الأبيض، فيفضّل أن تكون قماشته هدلة مثل الحرير؛ فذلك يعطي السيدة إطلالة أكثر أناقة، وممكن ارتداء جاكيت أو بليزر من الأعلى.

أكت نامبر وان ACT N°1



القميص المقلم أو المخطّط، هو تصميم عملي جداً ويتناسب مع جميع الألوان، ويمكن ارتداؤه كزيّ رسمي أو سبور، ويجب الانتباه إلى طريقة تخطيطه، فإن كانت السيدة ممتلئة قليلاً، فعليها أن تختاره مخططاً بالطول؛ لكي لا يزيد من امتلائها، وإن كانت نحيفة؛ عليها أن تختاره بالعرض؛ ليعطيها القليل من الصحة لإضفاء أناقة لا مثيل لها.

وأخيراً، يأتي دور البنطلون الأسود الكلاسيكي، الذي يمكن ارتداؤه في المناسبات وفي أوقات العمل على حدّ سواء، ويمكن ارتداؤه مع تيشيرت أو جاكيت، خاصة أنه يتناسب مع جميع المناسبات.

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