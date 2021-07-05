كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 04:36 مساءً - عادت صيحات فساتين الكشكش مرة أخرى هذا العام؛ حيث لاقت رواجاً واسعاً في الآونة الأخيرة، وأصبحت موضة صيف 2021؛ لذا فقد أبدع أشهر المصممون في تصميماتها الراقية وألوانها الزاهية، فقد قدمت أفخم الماركات العالمية الشهيرة فساتين الكشكش بأسلوب جذاب وأنيق؛ لكي تتألق به المرأة العصرية في مختلف إطلالاتها سواء النهارية أو المسائية للحفلات والسهرات الصيفية.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أجمل فساتين كشكش من أشهر عروض الصيف العالمية لصيف 2021؛ لتتألقي بها بأسلوب جذاب في الإطلالات المسائية الأنيقة.

فساتين كشكش من عروض صيف 2021

فستان من Maya Seyferth

مايا سايفيرث Maya Seyferth



لتمزجي بين اللوك الرومانسي والعصري؛ تُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان من ماركة Maya Seyferth المُصمَّم بالكشكش باللون البنفسجي الفاتح، وصُمِّم الفستان من الكاب من دون أكمام من الساتان، وجاءت تنورة الفستان على طبقات من الكشاكش المتعددة من الشيفون مع حزام رفيع من الجلد باللون الأسود منسدل منه تصميم قلوب مطلية بالمعدن.

وننصحكِ باعتماد هذا الفستان الأنيق مع سهرة مسائية مع صندل بكعب عالٍ باللون الأبيض وحقيبة يد كلاتش باللون البنفسجي اللامع.

تابعي المزيد: RODEO DRIVE نبض الألوان



فستان من Elisabetta Franchi

إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi



للفتاة صاحبة الأسلوب الجذاب والمميز يُمكنكِ اعتماد هذا التصميم في حفلة زفاف نهارية لفستان كشكش باللون السيمون الفاتح من علامة Elisabetta Franchi المُصمَّم بأكمله من الخرز والترتر اللامع، مع أكمام طويلة مُرصَّعة بالخرز البارز، وحزام على الخصر من الساتان باللون الأوف وايت، حين صُمِّمت تنورة الفستان من طبقات الشيفون بالكشكش المطرَّز أطرافها من الترتر اللامع.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان الجذاب مع صندل ذي كعب عالٍ باللون الأسود وحقيبة كتف باللون الأوف وايت؛ لتضفي رونقاً خاصةً على إطلالتكِ النهارية.

تابعي المزيد: Nude Essentials النيود .. الصيحة الأبرز في توجهات صيف 2021



فستان من Zuhair Murad

زهير مراد Zuhair Murad



قدمت دار زهير مراد Zuhair Murad موديلات عديدة لفساتين راقية تعشقها النساء، ولكي تتألقي بمظهر أنثوي وأنيق؛ اخترنا لكِ هذا الفستان الجريء المُصمَّم من الكشكش باللون الأزرق، وصُمِّم من أكتاف منفوشة من الكشكش المنسدل حتى الصدر، وجاءت التنورة بتصميم قصير A Line من الكشكش المنفوخ وجاء الفستان من القماش الكريب.

وننصحكِ باختيار هذا الفستان مع صندل مفتوح ذي كعب عالٍ باللون الأزرق مُلتفاً حول الكاحل بطريقة كلاسيكية، وحقيبة كتف باللون الأسود؛ لتتناسب مع مظهرك لإطلالة رومانسية ناعمة.

تابعي المزيد: موديلات قمصان لإطلالتك هذا الصيف



فستان من Versace

فيرساتشي Versace



إذا كنتِ تبحثين عن فستان يبرز أنوثتك؛ يُمكنكِ اعتماد هذا الفستان الجذاب من ماركة فيرساتشي Versace المُصمَّم من القماش المضلع باللون البرتقالي من دون أكمام، وجاء من أعلى الخصر بخط واحد من الكشكش المندرج إلي أسفل أطراف التنورة على شكل V.

ويُمكن تنسيق هذا الفستان الفخم مع صندل ذي كعب صغير باللون البرتقالي، وحقيبة كتف باللون الأبيض؛ لتتألقي بمظهر أنيق ومميز.

تابعي المزيد: المصمّمة جيمي معلوف: تصاميمي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وقدراتها