6 إطلالات لملكة البوب دوا ليبا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 04:36 مساءً - دوا ليبا هي ملكة البوب والأناقة تنشر البهجة والتفاؤل حتى في عز جائحة كورونا ففيديوهاتها على منصة تيك توك هي الأكثر رواجاً وتعاونها مع دار فرساتشي شكل تتويجاً لأسلوبها في اختيار الأزياء.

هي شغوفة بالرياضة وتحب البلوزات القصيرة والسراويل الرياضية ومن أفضل المصممين الذين تفضل التعاون معهم الى جانب فرساتشي نذكر فالنتينو وبرادا وقد ارتدت مؤخراً العديد من الإطلالات الأيقونية المستوحاة من فيلم the great Gatsby الذي يجسد فترة الثلاثينات من القرن الماضي.



كيف تنسق دوا ليبا أزياءها؟





اخترنا لك 6 إطلالات للنجمة دوا ليبا وسنستعرض بالتفصيل كيف تنسقتها:





اختارت دوا ليبا الزي المطبع بنقش الحيوانات البرية ونسقت هذا الزي الذي يحمل توقيع فرساتشي مع حقيبة مطبعة بعكس ما يفعله الغالبية اللواتي يخترن الإكسسوارات الموحدة مع الطبعات.

دوا ليبا - الصورة من حسابها على انستغرام



اخترنا هذا اللوك المستقبلي لدوا ليبا حيث ارتدت السترة اللامعة من اللاتكس المطاطي مع سروال كلاسيكي أسود من الكريب. وتوجت اللوك بجديلة معقوصة الى الوراء.

دوا ليبا - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: أجمل إطلالات رحمة رياض الأنثوية



هو لوك ينتمي الى طابع الكاوبوي ولكن برقي غامض فالسترة الجلدية تتخذ شكل قميص ارتدته دوا ليبا فوق بلوزة بياقة عالية ووضعت قلادة معدنية حول عنقها.ووضعت قبعة كاوبوي وتميز ستايلها بأيلاينر مجنح زادها جاذبية وغموضاً.

دوا ليبا - الصورة من حسابها على انستغرام

نسقت النجمة اللونين الأصفر والأحمر بطريقة بديعة فالفستان الذي اتخذ شكل الكورسيه عند الصدر مع تنورة ذات طبقات مصمم من الكريب وحملت معه حقيبة جلدية حمراء ازدانت برسم الميدوزا الشهير لدى فرساتشي. وقد لفتتنا أظافرها المطلية بعناية باللونين الأحمر والأزرق والمزدانة بتاتو على الأصابع.

دوا ليبا - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: 8 إطلالات ستيفاني صليبا بالفساتين



ظهرت دواليبا ببلوزة طويلة قطنية مطبعة ارتدتها النجمة فوق سروال مطاطي موحد واعتمرت قبعة بايسبول مطبعة.

دوا ليبا - الصورة من حسابها على انستغرام



وقد اخترنا الإطلالة النهائية لدواليبا في كروب توب حمراء وسروال قصير من اللاتكس اللامع الأسود وانتعلت حذاء من نوع Puma ابيض اللون. هي إطلالة عصرية وشبابية لملكة البوب لم تتخل فيها عن أناقتها العملية.

دوا ليبا - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: أجمل إطلالات جنيفر لوبيز العملية