كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 04:36 مساءً - برعت الفاشينيستا المحجبات في تنسيق الفساتين الخافية لعيوب الجسم، والتي اعتمدن فيها على تصاميم ناعمة وأنيقة تلائم صاحبات القوام الممتلئ، وتسمح لهنّ بمواكبة أبرز صيحات الموضة والظهور بأبهى حُلَّة، فإذا كنتِ ترغبين في الظهور ببطن مسطح وإخفاء العيوب في منطقة الأرداف، فاتبعي الموديلات التالية؛ لمنحك أناقة مميزة بأسلوب الفاشينيستا.





فساتين تخفي بروز البطن والأرداف للمحجبات:



دعاء عكاشة بفساتين بخصر ضيق خافية للبطن والأرداف

دعاء عكاشة بفستان سهرة لامع -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت الفاشن بلوغر، دعاء عكاشة، على إطلالات الفساتين ذات الخصر الضيق والمصممة بأسلوب خافٍ لبروز البطن والأرداف؛ حيث تأنقت بفستان سماوي بأكمام منفوخة وخصر ضيق مع قَصَّة واسعة في البطن والأسفل، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء بكعب باللون البيج، واختارت في اللوك الثاني فستاناً زهرياً مصمماً بأكمام منفوخة وحزام محدّد للخصر، مع قَصَّة واسعة في الأسفل لمنحها أناقة لامعة تليق بمختلف إطلالاتها في السهرة، وفي إطلالة مميزة تليق بذوات القوام القصير، نسقت دعاء عكاشة فستاناً أبيض بأكمام منفوخة الأكتاف مع تطريزات مموجة في الصدر والجزء العلوي للتصميم، ومطرزة بفصوص عصرية مع قَصَّة واسعة من الشيفون الأبيض المطبع، وأكملت اللوك بحجاب أبيض وحذاء فضي بكعب ناعم.

تابعي المزيد: أزياء محجبات باللون الأصفر



الفساتين اللامعة والمطرزة من سارة طارق

سارة طارق بفستان لامع للسهرة -الصورة من حسابها على الانستغرام





لمُحِبَّات الفساتين اللامعة والمطرزة التي تضفي أناقة عصرية على مختلف الإطلالات، نختار لك من وحي، سارة طارق، عدة فساتين بتصاميم مميزة؛ حيث ارتدَتْ فستاناً أسود مكسواً بالترتر اللامع مع اكسسوارات سوداء لخيار أنيق ولافت، وظهرت بفستان سواريه مصمم من الجزء العلوي باللون البني المطرز بالأبيض مع حزام أبيض للخصر وقَصَّة واسعة من الساتان في الأسفل، وأكملت مظهرها بحذاء وحجاب باللون البني لأناقة يومية، وفي الإطلالة الثالثة تزينت بفستان بدرجة مميزة من الزهري المطرز بخطوط مموجة ولامعة مع الريش الزهري في الأكتاف، واكسسوارات من النيود الداكن، كما أطلت بفستان من الساتان الأسود مطرز من أحد الجزأين بالترتر اللامع بلون الذهب الوردي مع حجاب أسود ناعم.

تابعي المزيد: موديلات بشت نسائي 2021



أميرة كرم بفساتين بأكمام مرفوعة الأكتاف وقَصَّة واسعة

أميرة كرم بفستان متعدد الطبقات -الصورة من حسابها على الانستغرام



تألقت الموديل، أميرة كرم، بفساتين عصرية بتصاميم أنثوية لافتة؛ حيث اعتمدت تصميماً مميزاً لفستان زهري صُمِّمَ بطيات قماشية من التل الملون بدرجات الزهري والبنفسجي لمنحها أناقة لافته وأنثوية، مع حجاب التوربان والمكياج اللافت، وفي الإطلالة الثانية لجأت إلى فستان مصمَّم من الحرير الأزرق باللون الداكن مع أكمام منفوخة بأكتاف مميزة، وصُمِّم بحزام فضي للخصر بالزهور الناعمة المناسبة للسهرة.



تابعي المزيد: موديلات بنطلونات سوداء واسعة للمحجبات