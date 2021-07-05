الامارات | بعد ربع قرن من تقديمها طلب توظيف.. ديوان الخدمة الأردني يستدعي فنانة مشهورة لوظيفة خياطة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ربع قرن من تقديمها طلب توظيف.. ديوان الخدمة الأردني يستدعي فنانة مشهورة لوظيفة خياطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول عدد من المواقع الاخبارية الأردنية قصة استدعاء السيدة اسماء مصطفى لإجراء الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية ( الهيئة المعنية بالتوظيف العمومي) بعد ٢٥ عاما من تقدمها بطلب توظيف.

وكانت اسماء مصطفى ابو الحصين تقدمت بطلب توظيف الى ديوان الخدمة عام ١٩٩٤ على مؤهل دبلوم كلية المجتمع في تخصص الخياطة/ تصميم الازياء وتصنيع الملابس.

لكنها وعلى امتداد ربع القرن المذكور كانت قد تحولت إلى فنانة مسرحية معروفة عربياً ونسيت تماماً طلب التوظيف.

ويذكر أن حجم الطلبات التى يستقبلها ديوان الخدمة المدنية من خريجي الجامعات وكليات المجتمع يتراوح ما بين 35 إلى 40 الف طلب توظيف سنويا، في حين لا يتجاوز حجم الوظائف المتاحة في الجهاز الحكومي لغايات التوظيف 8000 وظيفة سنويا في أحسن الاحوال معظمها في قطاعي التربية والتعليم والصحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news