الامارات | تسمم 149 جزائريا على أحد الشواطيء .. السلطات توضح السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 149 جزائريا على أحد الشواطيء .. السلطات توضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف والي ولاية شلف الجزائرية، لخضر سداس، سبب حادثة تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بأحد الشواطيء.

وفي تصريح ل «الشروق» الجزائرية، أشار لخضر سداس إلى أن «الحادثة التي تسببت في تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بشاطئ تنس، تعود إلى غاز أصاب جهازهم التنفسي انبعث من أحد البواخر»، موضحا أن «الأمر يتعلق بغاز أصاب الجهاز التنفسي، وأن الشكوك تحوم حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف».

وتفصيلا، أشارت "روسيا اليوم"، أنه تعرض للتسمم 149 جزائريا في شاطي منطقة شاطئ تنس، وأصيب المعنيون بغثيان وحمى واحمرار في العينين ليتم نقلهم إلى المستشفى.

وأصدرت مصالح الولاية أمرا يقضي بغلق الشواطئ الثلاث المحروسة بتنس إلى جانب محطة تحلية البحر بماينيس، وكإجراء احتياطي.

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