فيروس كورونا: 5 نصائح للتحكم في مستوى السكر بعد التعافي من كوفيد -19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على جهاز المناعة في الجسم والوظائف الحيوية للأعضاء المختلفة، في حين أن الكم الهائل من الإجهاد أثناء مرحلة الإصابة يقيد الكبد ليصبح مستجيبًا للأنسولين من أجل إدارة وتنظيم مستوى السكر في الدم، أثناء تنفيذ ممارسات الأيورفيدا الغذائية أثبتت أنها تقلل وتتحكم في كمية السكر في الدم في الجسم بعد الإصابة بالفيروس.

فيما يلي 5 نصائح للتحكم في مستوى السكر بعد التعافي من كورونا وفقا لموقع timesofindia.

تناول الكركم

أضف القليل من الكركم إلى الحليب أو الوجبة يوميًا، سيساعد هذا في مكافحة مرض السكري وتحسين وظيفة الأنسولين بشكل كبير، من خلال إضافته إلى الوجبة، فإنه يقلل من كمية الدهون الثلاثية والأنسولين التي تسببها الأطعمة الدهنية.

تناول فاكهة أملا

فاكهة أملا مضادة لمرض السكر، عندما تصبح خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين غير طبيعية، تسمح هذه الفاكهة بتمثيل الكربوهيدرات التي يجعل الجسم أكثر كفاءة في استجابة الأنسولين.

تناول شوربات مغذية

الحساء المليء بالفيتامينات والمواد النباتية الأساسية مثل المورينجا أو حساء القرع يساعد المناعة ويسمح بتحسين وظائف الجسم مثل تكسير السكر وإفراز الأنسولين، المواد الكيميائية النباتية الأصيلة تعالج التوتر بشكل مهم عن طريق إصلاح الالتهاب عبر الدماغ.

قلل من الأطعمة التي تعزز السكر

تجنب الأطعمة السكرية المصنعة أو المقلية أو المخمرة أو المكررة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وتسمح بتكوين الجلوكوز في الجسم، حاول تضمين بدائل غنية بالحديد أو الألياف في وجباتك، الحفاظ على العشاء خفيفًا وصحيًا، تناول الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والحديد ومضادات الأكسدة والبروتين مثل السبانخ والتفاح وغيرها.

مارس التمرين واليوجا

تعتبر اليوجا والتمارين الرياضية أفضل طريقة للتحكم في مستوى السكر في الدم أو مرض السكري، يمكن أن يؤثر التوتر أو القلق سلبًا على رفاهية الجسم عن طريق ممارسة اليوجا في روتينك، بينما تقوم بعض أنواع اليوجا أو التمارين بتجديد خلايا البنكرياس وتطبيع إنتاج الأنسولين، مارس المشي يوميًا لتحقيق التوازن في مستوى السكر.