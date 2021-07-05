مكياج وتسريحات شعر بأسلوب شيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:48 مساءً - تتميز النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بإطلالاتها الراقية، التي تعتمد فيها أساليب مكياج جذابة تتناغم مع بشرتها الحنطية، وتسريحات شعر ناعمة. وفي ما يلي، اخترنا لك مجموعة أساليب مكياج وتسريحات شعر أنيقة على الطريقة شيرين عبد الوهاب، لتستوحي منها أجمل الأفكار.



مكياج سموكي ترابي مع تسريحة الشعر المنسدل بشكل فوضوي

مكياج ترابي وشعر فوضوي منسدل(الصورة من حسابها على انستغرام)



تمتلك النجمة شيرين عبد الوهاب بشرة حنطية جذابة، تبرز جمالها من خلال ألوان المكياج الترابية التي تمنحها إطلالة دافئة. وفي إحدى إطلالاتها، اعتمدت شيرين تسريحة الشعر المنسدل بشكل فوضوي، ومكياجاً ترابياً بأسلوب السموكي، ارتكز على دمج ظلال العيون باللون البيج الداكن، واللون العاجي على الجفون العلوي، مع الأيلاينر الأسود الممدود على الجفن العلوي وحتى خارج العين، والرموش الطويلة والروج النيود.

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مكياج زهري ناعم مع الشعر القصير المدرج

مكياج زهري ناعم مع الشعر القصير المدرج(الصورة من حسابها على إنستغرام)



في كثير من الأحيان، تعتمد شيرين عبد الوهاب المكياج الزهري بتدرجاته المختلفة، كونه يتناغم مع لون بشرتها، ويمنحها إشراقةً وتوهجاً. وفي إحدى إطلالاتها، اعتمدت مكياجاً زهرياً ناعماً، استخدمت فيه ظلال العيون الزهرية الداكنة على الجفون العلوي، والظلال البنية الفاتحة عند خط الجفن السفلي، الى جانب الرموش الطويلة والروج الزهري الفاتح. واختارت الى جانبه تسريحة الشعر القصير مع الغرة المدرجة نحو الخلف.

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مكياج برونزي مع تسريحة الشعر المستقيم المنسدل

مكياج برونزي مع تسريحة الشعر المستقيم المنسدل(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تميل النجمة شيرين عبد الوهاب أيضاً الى أساليب المكياج البرونزي بأشكاله المختلفة، فهو أيضاً يتناغم مع بشرتها الحنطية، ويبرز ملامحها بأسلوب فخم وجذاب. وفي إحدى إطلالاتها، اعتمدت مكياجاً برونزياً ارتكز على البشرة البرونزية مع الملامح المنحوتة، وظلال العيون البرونزية فوق العين، الى جانب الروج الطبيعي القريب الى لون البشرة. واختارت الى جانبه تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الفرق النصفي.

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مكياج عيون قوي مع الشعر المسحوب الى الخلف

مكياج عيون قوي مع الشعر المسحوب الى الخلف (الصورة من حساب خبيرة المكياج هالة عجم)



وفي إطلالة جذابة جداً بتوقيع خبيرة المكياج اللبنانية هالة عجم، اعتمدت النجمة شيرين عبد الوهاب مكياج عيون قوياً بأسلوب دخاني، ارتكز على ظلال العيون الداكنة فوق الرموش العلوية، والهايلايتر اللامع عند مدمع العين، الى جانب الرموش الاصطناعية البارزة، والروج النيود المائل الى الوردي. الى جانب ذلك، اختارت تسريحة الشعر المسحوب بإتقان الى الوراء مع الغرة البوف المشدودة الى الخلف.

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