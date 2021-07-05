كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:48 مساءً - تُعَدُّ عملية تسمير البشرة بالمكياج من أجمل تقنيات المكياج التي تعتمدها النساء قبل زفافهن، وذلك من خلال استخدام مواد التجميل المختلفة لتمنحهن إطلالة مميزة مع لمعان جذاب يليق بإطلالات يوم الزفاف، فإليك الطريقة المثالية مع بعض النصائح للعروس.



تسمير البشرة بالمكياج للعروس:

طرق تسمير البشرة

تسمير البشرة



يمكنك تسمير البشرة من خلال كريم الأساس المناسب لجميع أنواع البشرة، ليمنحك نتيجة رائعة بدون عناء، وذلك من خلال تطبيقه بفرشاة على كامل الوجه أو على مناطق مستديرة فقط بحركة واسعة، ولحل سريع ومثالي استخدمي ماءً أو سائلاً ملوناً لكونه سريعاً وسهلَ التطبيق، وهو بديل رائع لكريم الأساس، وهذا المستحضر مناسب للبشرة التي تعاني من عيوب بسيطة؛ لأنه ذو تغطية خفيفة، ويمكنك استخدامه قبل يوم الزفاف بيوم واحد، ولطريقة أخرى يمكنك استخدام هايلايتر كريمي بعد ترطيب البشرة باللون البرونزي، ووزعيه على كامل البشرة بالفرشاة، أو وزعي الفاونديشن حسب لون بشرتك باتباع تقنية النقاط بإسفنجة البيوتي بلندر، مع تطبيق البلاشر باللون البرونزي ثم الوردي.

تابعي المزيد: هل تغنيك البيوتي بلاندر عن فرش المكياج؟



نصائح لبشرة ومكياج مثاليين يوم الزفاف

مكياج عروس



تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة بلون برونزي رائع وبلا شوائب في يوم زفافها، لذا عليك العمل على ذلك قبل نقطة الصفر بأسابيع عدة من خلال اتباع نظام حياة صحي بالنوم لعدد ساعات كافية، وشرب الكثير من الماء، ولا تغفلي عن تطبيق بعض إجراءات العناية ببشرتك كي تساعديها على التنفس والارتياح، وفي عشية اليوم المنتظر اخضعي لجلسة مساج، وتمتعي بحمام يساعدك على الاسترخاء التام، على أن تمضي ليلة نوم مريحة، وعند يوم الزفاف انتبهي لطريقة المكياج وتصفيف الشعر، فعليك معرفة بأيهم يجب أن تبدئي أولاً، فإذا كنت ستعتمدين تسريحة الرفع مثلاً فمن الضروري أن يتمَّ وضع المكياج على وجهك قبل الاهتمام بشعرك الذي يتعين عليك غسله في اليوم السابق أو في الصباح الباكر، وبعد ذلك يمكن للخبيرة أن تعدِّل بعض التفاصيل، مثل إضافة ملمّع الشفاه، أما إذا أردتِ أن تغسلي شعرك وتجففيه في اليوم نفسه، فمن الضروري أن تضعي المكياج بعد إتمامك هذه العملية؛ لتتمتعي بلون برتقالي في بشرتك، مع الرموش الكثيفة وتنظيف الحاجبين في اليوم الذي يسبق يومك الموعود؛ لتصحيح أي خطأ من الممكن أن تقعي فيه، وننصحك بعدم اعتماد ألوان المكياج الصارخة مع البشرة السمراء، بل يجب اللجوء إلى الألوان الأكثر هدوءاً.



تابعي المزيد: الغلوس أبرز صيحات مكياج هذا الصيف... إليك أفضل أنواعه