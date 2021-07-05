الامارات | 40 حكمًا قضائيًا بحق الأم.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل جريمة التحرش بـ«طفلة أوسيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 حكمًا قضائيًا بحق الأم.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل جريمة التحرش بـ«طفلة أوسيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تحقيقات النيابة المصرية المزيد من تفاصيل جريمة التحرش بـ«طفلة أوسيم» في محافظة الجيزة.

وكانت الصحف ومنصات التواصل الإجتماعي قد ضجت أمس، بواقعة تحرش مالك شركة لأجهزة إلكترونية بطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، داخل مقر عمله. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة التي فجرت موجة كبيرة من الاستنكار.

وبينت التحقيقات بحسب "المصري اليوم" أن والدة الطفلة المجني عليها، صادر ضدها 40 حكمًا قضائيًا لصالح المتهم، إذ عجزت عن دفع ثمن أجهزة كهربائية اشترتها منه، فقدم المتهم للجهات المختصة إيصالات أمانة بتوقيع الأم، فابتزها بتلك الإيصالات لتعمل لديه مقابل 20 جنيهًا في اليوم، وأثناء تواجد طفلتها بمحل العمل كان المتهم يتحرش بها في غياب الأم التي كانت تذهب إلى العملاء لتحصيل فواتير.

واعترف المتهم بجريمته، وقالت الطفلة المجني عليها، أثناء التحقيقات: «كنت خايفة أحكي لأمي اللي جرى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news