الامارات | العثورعلى سعودي تاه في صحراء الربع الخالي منذ 4 رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن العثورعلى سعودي تاه في صحراء الربع الخالي منذ 4 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، العثور على الشخص السعودي المفقود في صحراء الربع الخالي «متوفي».

وذكرت الجمعية –عبر تويتر- أنها «تلقت من الكنترول الميداني خبر العثور على ماعرف ب"مفقود السعيرة"، من قبل أعضاء الجمعية، وقد فارق الحياة، نسأل الله له المغفرة و الرحمة». بحسب موقع " عاجل السعودي"

وكشفت الجمعية أن الشاب يدعى عبدالرحمن عبدالله الرشيدي ويبلغ من العمر 28 سنة، وكان يقود سيارة هايلكس 2010 . وكان فريق إنجاد التطوعي، قد أعلن -في وقتٍ سابق- العثور على مركبة تخصّ المفقود، بينما أعلن مواصلة الجهود للعثور عليه باستخدام أكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية.

وكانت فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ قد تلقت بلاغًا عن فقدان مواطن، يستقلّ مركبة جيب، انقطع به الاتصال منذ صباح الرابع من رمضان، وحُدّد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض؛ فكثفت بعدها الفرق التطوعية والأهالي البحث عنه.

وقالت الجمعية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تلقّت جمعية عون للبحث والإنقاذ من الكونترول الميداني خبر العثور على مفقود الربع الخالي من قبل ذويه متوفًّى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

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