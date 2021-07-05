الامارات | وفاة الشاعر السوداني محمد طه القدال

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر السوداني محمد طه القدال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيب الموت، مساء الأحد، الشاعر السوداني الكبير محمد طه القدال عن عمر يناهز السبعين عاما وبعد رحلة طويلة من العطاء الشعري الذي الهم الكثير من السودانيين.

وعرف القدال - الذي هجر دراسة الطب - من أجل التفرغ للشعر - بمفرداته الخاصة المستمدة من البيئة الثقافية واللغوية التي نشأ فيها في منطقة "الجزيرة" وسط السودان، وصنفه عبد الرحمن الأبنودي كواحد من أفضل الشعراء العرب.

وبدأ القدال مسيرته الشعرية في نهاية ستينيات القرن الماضي، لكن نجمه سطع بقوة في بداية الثمانينات حيث برز كشاعر ثوري وجد شعره صدا كبيرا في الشارع السوداني في ذلك الوقتـ وكان أحد الملهمين لانتفاضة أبريل 1985 التي اطاحت جعفر النميري، كما كان أيضا أحد الملهمين لثورة ديسمبر التي اطاحت نظام الإخوان أبريل 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news