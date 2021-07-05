الامارات | لهذه الأسباب .. توقف فوراً عن تناول الخبز الأبيض !

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب .. توقف فوراً عن تناول الخبز الأبيض ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليست كل أنواع الخبز متشابهة. حيث تمتلئ رفوف المخبز بمجموعة متنوعة من خيارات الخبز ، يتم معالجتها باستخدام مكونات وتقنيات مختلفة. ومن بينها كلها ، يُستهلك الخبز الأبيض على نطاق واسع.

الانغماس في خيارات الخبز الأبيض بما في ذلك السندويشات أو الكرواسون أو المعجنات هو خيار لا مفر منه للبعض. ومع ذلك ، فإن جعل الخبز الأبيض جزءًا من وجبتك المعتادة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية.

كيف تتم معالجة الخبز الأبيض؟

لصنع الخبز الأبيض ، يتم تبييض دقيق القمح باستخدام مواد كيميائية مختلفة مما يجعل الطحين يبدو أبيض. يتم إضافة مواد كيميائية مثل بيروكسيد البنزويل وثاني أكسيد الكلور وبرومات البوتاسيوم إلى الدقيق متبوعًا بالنشا المكرر. يتم استخدام هذه المواد الكيميائية بكميات صغيرة ، وهي ليست خطرة على الصحة.

القيمة الغذائية للخبز الأبيض

محتوى السعرات الحرارية في جميع أنواع الخبز هو نفسه تقريبًا. يكمن الاختلاف بشكل رئيسي في محتوى المغذيات. شريحة من الخبز الأبيض تحتوي على 77 سعرة حرارية ، لكنها مرتفعة في مؤشر نسبة السكر في الدم. نظرًا لأن الخبز الأبيض يتم معالجته بشكل كبير ، فإن محتوى العناصر الغذائية فيه منخفض جدًا.

فيما يلي بعض مخاطر تناول الخبز الأبيض يوميًا:

يرفع مستوى السكر في الدم

يحتوي الخبز الأبيض على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا مما يعني أنه يطلق الجلوكوز بسرعة ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. يعد تناول الخبز الأبيض أمرًا سيئًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأن التقلب المفاجئ في مستوى السكر في الدم يمكن أن يكون خطيرًا. قد يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز المستمر في الدم إلى دخول الجسم في حالة ارتفاع السكر في الدم. قد تؤدي هذه الحالة إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب والفشل الكلوي.

زيادة الوزن

إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزن جسمك ومستوى لياقتك ، فاحذف الخبز الأبيض من قائمة البقالة الخاصة بك. يمكن أن يساهم الخبز الأبيض في زيادة الوزن والتي قد لا تكون مفيدة لمراقبي الوزن. مصنوع من الكربوهيدرات المكررة ، هذا النوع من الخبز يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم والذي لا يتم استخدامه في الغالب على الفور. يخزن الجسم في النهاية كل الجلوكوز الزائد الموجود في دهون الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا إلى زيادة الرغبة في تناول السكر مما قد يؤدي إلى تدمير هدف إنقاص الوزن.

تقلبات المزاج والاكتئاب

قد يكون الطعام المصنوع من الخبز الأبيض لذيذًا ولكن يمكن أن يؤثر سلبًا على مزاجك. وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الخبز الأبيض يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب لدى النساء فوق سن الخمسين. قد يعاني الشخص من تقلبات مزاجية وإرهاق وأعراض أخرى للاكتئاب.



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