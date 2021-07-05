الامارات | 4 شركات أزياء عالمية متهمة بالتستر على «جرائم» ضد مسلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات أزياء عالمية متهمة بالتستر على «جرائم» ضد مسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت فرنسا تحقيقا مع أربع شركات أزياء يشتبه في تسترهم على «جرائم ضد الإنسانية» ارتكبت بحق أقلية الإيغور المسلمة في الصين، وتسترها على ممارسات السخرة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق هذه الاقلية.

وذكرت تقارير نشرتها هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أن وحدة «يونيكلو» الفرنسية، وشركة «انديتكس» المالكة للعلامة التجارية الشهيرة «زارا»، إلى جانب شركة «اس ام سي بي» الفرنسية وشركة «سكيتشرز» كلها خاضعة للتحقيق.

وأعلنت انديتكس رفضها للادعاءات الواردة في الشكوى القانونية مضيفة أن سياساتها لا تتساهل مطلقا مع أي شكل من أشكال السخرة وأنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق الفرنسي. في حين قالت شركة اس ام سي بي إنها ستتعاون مع السلطات الفرنسية لإثبات عدم صحة تلك الادعاءات.

وذكرت شركة فاست ريتيلينغ في بيان من طوكيو أنه لم يتم التواصل معها من قبل السلطات الفرنسية وأنه ليس لديها أي شركاء في الإنتاج في إقليم شينجيانغ، وأكدت أيضا أنها ستتعاون مع التحقيقات إذا تم إبلاغها بذلك. في حين قالت شركة سكيتشرز إنها لا تعلق على الدعاوى المعلقة.

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