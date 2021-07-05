5 علامات تدل على أن السمك فاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قامت البوابة الصينية Sohu بتعديد خمس علامات للأسماك التي لا ينبغي أكلها.

وأشار المؤلف إلى أن الأسماك تحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم. ومع ذلك، أثناء التخزين، تفسد بسرعة، وتفقد الذوق وتكتسب خصائص ضارة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

بالإضافة إلى ذلك، يحاول العديد من البائعين، بيع الأسماك الفاسدة. لذلك، قامت البوابة بذكر خمس علامات تدل على أنه لا يجب شراء السمك.

أولاً، يوصى بالاهتمام بعيون السمكة. إذا لم تعد تتألق وتبدو غائمة، فهذا يعني أن المنتج ظل على المنضدة لبعض الوقت. وفقًا للمؤلف، فإن تناول مثل هذه الأسماك يمكن أن يكون ضارًا جدًا بالصحة.

ويلاحظ أيضًا أنه عند الشراء، يجب النقر فوق السمك بإصبعك. إذا كانت السمكة "مرنة"، فهذا يدل على النضارة النسبية للمنتج، وإذا لم تكن كذلك، فمن الأفضل رفضها.

يمكنك أيضًا فهم درجة نضارة السمكة من خلال لون خياشيمها. يشير المؤلف إلى أن الخياشيم ذات اللون الأحمر الداكن وغير اللامعة تدل على أن السمك غير طازج، ولكن يمكن شراء الأسماك ذات الخياشيم الحمراء اللامعة وتناولها بثقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم نصح المشترين بالاهتمام بسلامة الذيل. إن عدم وجود هذا الجزء أو عيوبه قد يشير إلى سمكة مريضة يمكن أن تضر الجسم إذا تم تناولها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المؤلف إلى أن المنتج الطازج تنبعث منه رائحة الطين أو قشور السمك، وأنه عند بقائه لفترة معينة عند البائع تنبعث منه رائحة قوية محددة. حذرت البوابة من أن مثل هذا المنتج لا يستحق الشراء حتى مع وجود خصم كبير جدًا.