من هي مليحة أفنان التي يحتفل بها «جوجل»؟.. أعمالها عبرت عن عزلتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل محرك البحث الشهير «جوجل»، اليوم الاثنين، بالفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان، من خلال تغيير الرمز التعبيري الرئيسي له، إلى صورة تعبيرية لها حملت ملامحها.

من هي مليحة أفنان؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان.

- وُلدت في مدينة حيفا الفلسطينية عام 1935، لوالدين من أصول إيراينة.

- كان جدها الأكبر هو حسين علي نوري، نبي الإيمان البهائي، وعلى الرغم من ذلك لم تكن مليحة أفنان عضوا في المجتمع البهائي.

- في عام 1949، انتقلت «مليحة» للعيش في العاصمة اللبنانية بيروت مع عائلتها.

- حصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية في بيروت، وعلى ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

- عاشت «مليحة» في الكويت منذ 1963 حتى 1966، ثم انتقلت إلى بيروت من 1966 حتى 1974، وفي باريس من عام 1974 حتى 1997؛ إذ انتقلت إلى لندن.

- أحبت الفن التشكيلي، وظهرت أعمالها الفنية بشكل أساسي في كل من فرنسا ولندن.

- أقامت أول معرض فردي لها فكان في مدينة بازل السويسرية عام 1971، وقد نظم من قبل الفنان الأمريكي مارك توبي.

- توجد مجموعة من أعمالها في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، ضمن مجموعة الفن المكتوب بألمانيا، وفي معهد العالم العربي في باريس.

- توفيت في عام 2016 بالعاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 80 عاما.

أعمالها الفنية

نفذت مليحة أفنان العديد من أعمالها باستخدام الحبر والمواد المختلطة على الورق، وألوان الباستيل الزيتية؛ إذ أشارت الكثير منها إلى تعبيرها عن أفكار العزلة والاغتراب وحالة الحزن التي كانت تعيشها خلال سنوات طويلة من حياتها.

بقيت ذكرياتها حتى هذه اللحظة راسخة في العديد من الأجيال التي تدرس التاريخ وخاصة الفن والفنانين.