حيل للتخلص من الفئران داخل المنزل.. من بينها الفلفل السام

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تظهر العديد من الفئران داخل البيوت، نظرا لبحثها عن مأوى طمعا في الحماية من الطقس الحار، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة لربات المنازل، اللائي يبحثن عن طرق للتخلص من ذلك الحيوان المزعج.

طرق للتخلص من الفئران داخل المنازل

وحسبما كشف موقع «healthline»، تلك مجموعة من الطرق تساعدِك على التخلص بسهولة من الفئران داخل المنازل.

1. جلب قطة

إذا لم يكن أحد في عائلتك مصابًا بالحساسية تجاه القطط، فقد يكون تربية قطة أسهل طريقة للتخلص من الفئران، وإذا لم يكن القط خيارًا، فقومِي بشراء فضلات القطط وانشريها في المناطق التي يتردد عليها الفئران كثيرًا، حيث يمكن أن يكون الأمر بمثابة رادع لها، ولكن يجب التأكد من إبقاء فضلات القطط بعيدًا عن متناول الأطفال.

2. استخدم الزيوت العطرية

تساهم الزيوت العطرية كالنعناع والقرنفل في طرد الفئران، فقط قُومِي بغمر كرات من القطن بتلك الزيوت، ويتم وضعها داخل أماكن تجذب الفئران مثل الأدراج والخزائن ومداخل المنزل، على الرغم من أن الرائحة وحدها لن تكون كافية للتخلص من الفئران تمامًا، إلا أنها يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع طرق أخرى.

3. نصب المصائد

يساعد نصب المصائد على إمساك الفئران حية، حتى يتم التمكن من إطلاقها، فقط قمِ بوضع الفخاخ داخل مناطق مختلفة من منزِلك والتي يتردد عليها الفئران كثيرا، حيث تخرج ليلا بحثا عن الطعام، ويمكن وضع بعض الأطعمة التي تجذبهم بداخلها، كالسوداني، والجبن، وزبدة الفول السوداني.

4. محلول الفلفل الحار

يمكنك تجربة محلول الفلفل الحار المركز السام، وذلك عن خلال رشه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، في الأماكن التي تزورها الفئران بشكل متكرر، مثل تحت الموقد أو خلف الخزانات.