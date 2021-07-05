تنبؤات بتغير طريقة محاربة فيروس كورونا في الموجة الثالثة.. والصحة العالمية: «تهدد قارة أفريقيا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذّر تقرير نشرته مجلة «جون أفريك» اليوم الأحد، من موجة فيروس كورونا الثالثة والسلالات الجديدة التي ستحملها متوقعة أن تصيب مختلف دول العالم وتكون أشد فتكًا بسكان القاهرة الأفريقية وأنها ستكون الأخطر والأشد تدميرًا للقارة وقد تغير قواعد اللعبة في الحرب على الفيروس.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته المجلة اليوم، فإن السلطات الصحية في قارة أفريقيا لاحظت وجود ارتفاع هائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا في يونيو الماضي في العديد من البلدان وسط توقعات بأن المتغيرات الجديدة لكورونا والتي ستشهدها الموجة الثالثة للفيروس ستكون مصدر قلق ومخاوف.

وتساءل أحد الخبراء خلال تصريحه للمجلة الفرنسية :«هل ستكون الموجة الثالثة من فيروس كورونا في أفريقيا هي الأكثر تدميرًا؟» مضيفًا :«بالاستماع يومًا بعد يوم للسلطات الصحية والأطباء الذين يرصدون الزيادات الحادة في حالات الإصابة والوفيات، بدأ الكثيرون يخشون ذلك».

كيفية تقوية جهاز المناعة ضد كورونا.. مأكولات ومشروبات وإرشادات عامة

وأكد «ماتشيديسو مويتي» مدير منظمة الصحة العالمية في قارة أفريقيا، خلال تصريحاته للمجلة الفرنسية، أن الموجة الثالثة ستشهد متغيرات خطيرة وتمثل تهديدا للقارة وهو ما يثقل كاهل أفريقيا، معتبرًا أن الموجة الثالثة «لا تشبه ما عرفناه حتى الآن».

وأوضح التقرير الذي نشرته المجلة، أن المخاوف تعود في الأساس على تغير السلالات بسبب تحور الفيروس كما يخبرنا العلماء منذ 18 شهرًا مرت على بداية الجائحة حيث تظهر أشكال جديدة في بعض الأحيان بخصائص جديدة.

وأشار التقرير إلى أن هناك طفرات لا تؤثر في خطورة الفيروسات على الأشخاص، لكن هذا في أغلب الأحيان خاصة بالنسبة للنسخة الشهيرة «دلتا» التي يزيد معدل انتقالها بنسبة 30- 60% عن غيرها من السلالات.

ويوضح التقرير، أن تحور فيروس كورونا المعروف باسم «دلتا» هو الأخطر والأشد قابلية للانتقال والأكثر عدوانية وخطورة، ففي أوغندا، واحدة من البلدان في القارة الأكثر تضررًا من الموجة الثالثة الحالية، فإن 66% من الأشكال الحادة من فيروس «كورونا» المكتشفة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا وأكثر، ظهرت بسبب سلالة «دلتا».