لاعب كرة قدم يصدم صديقته على أرضية الملعب: عرض عليها الزواج بعد المباراة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحظى ملاعب كرة القدم بالعديد من المفاجآت واللقطات الإنسانية في كثير من الأحيان لكن ما حدث السبت الماضي، يعد الأول من نوعه، ففي واقعة غير مألوفة لم يكن لدى لاعب كرة القدم حساني دوتسون، فكرة أفضل من تقديم عرض لشريكته بعد 90 دقيقة بين مينيسوتا وسان خوسيه إيرثكويكس.

وفاجأ حساني دوتسون لاعب فريق مينيسوتا يونايتد إف سي الأمريكي، صديقته بعدما طلب يدها للزواج أمام الجماهير وعلى أرضية الملعب بعد نهاية مباراة فريقه مباشرة في الدوري، وأثناء حديثه مع صديقته «بيترا فوكوفيتش» قدم لها دبلة الزواج وهي في حالة دهشة ولم تتوقع أن يحدث ذلك بعد المباراة.

ونشر نادي مينيسوتا يونايتد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للاعبه حساني دوتسون، وهو يجلس على ركبتيه أمام صديقته بيترا فوكوفيتش، ليطلب الزواج بها، بعد نهاية مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 2/2 أمام نادي سان خوسيه إيرثكويكس، ضمن مباريات الدوري الأمريكي.

مصطفى محمد لاعب الزمالك المحترف يستعد لاستقبال مولوده الأول

وعقب إعلان حكم المباراة نهايتها وإطلاق صافرته وبينما كان اللاعبون على وشك التوجه إلى غرفة خلع الملابس، فاجأ لاعب خط الوسط الأمريكي شريكته بيترا فوكوفيتش بدبلة الزواج معلنًا ذلك بشكل رسمي أمام عدد ضخم من مشجعي فريقه والفريق المنافس الذي تفاعلت جماهيره أيضًا مع المشهد.

وتفاعلت الجماهير التي جاءت تساند الفريقين بالصافرات وضج الملعب بالاحتفال والتصوير من قبل الصحفيين المتواجدين على أرضية الملعب وسط فرحة من صديقته الكرواتية بيترا فوكوفيتش، التي وافقت على عرض الزواج، وغادرت الملعب بصحبة صديقها بعد ذلك بسعادة.

وخاض لاعب كرة القدم الأمريكي حساني دوتسون، البالغ من العمر 23 عامًا، 10 مباريات حتى الآن في موسم 2021 بالدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل هدفا واحدا.