الأيام الأخيرة لـ رجاء الجداوي.. شعرت بالموت وطلبت تشوف دلال عبدالعزيز (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمر اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، وهي من الفنانات اللاتي يحظين بحضور كبير ومحبة من قبل الجمهور، حيث غيبها الموت في 5 يوليو العام الماضي عن عمر يناهز الـ85 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وكان خبر وفاتها صادمًا للجميع.

ويعرف عن الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي سؤالها عن كل من حولها واهتمامها الكبير بهم سواء كانوا من الأقارب أو الأصدقاء المقربين، واعتادت أن تذهب إليهم لتطمئن عليهم في المناسبات، وكانت تخصص 3 أيام من كل أسبوع للتواصل مع جميع الأشخاص هاتفيًا حتى من انقطعوا عنها لسنوات.

ووفقًا لابنتها أميرة حسن مختار التي تحدثت خلال حوار تلفزيوني سابق، فإن الفنانة رجاء الجداوي كانت تتواصل مع أشخاص لم تتواصل معهم منذ 11 عامًا في المناسبات، لتطمئن على أحوالهم الشخصية وتهنئهم في الأعياد والمناسبات.

ومن ضمن هذه الأيام التي كشفت عنها أميرة خلال اللقاء والتي كانت تخصصها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لرؤية المقربين لها كان يوم الأربعاء، وهو الأربعاء الأخير قبل وفاتها ودخولها العزل الصحي بالإسماعيلية مسقط رأسها، إذ طلبت أن ترى أقرب صديقاتها بالوسط الفني وتسلم عليهن وكأنها تشعر بالموت.

في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. عارضة الأزياء التي ارتدت 5 آلاف فستان زفاف وتزوجت بـ «بلوزة»

وقالت ابنتها خلال اللقاء السابق: «كانت عايزة تشوف الثلاثة الأقرب إلى قلبها الفنانة بوسي والفنانة ميرفت أمين وأيضًا الفنانة دلال عبدالعزيز التي مازالت محجوزة في أحد المستشفيات وتعاني من تبعات إصابتها بفيروس كورونا».

وكشفت: «في اليوم ده كانت عايزة تسلم على كل حبايبها أنا كنت مصممة أني أخدها بيتنا القديم في الدقي ويعتبر البيت ده متعلقة بيه وطلعت أنا وهي وقرت أيات من القرآن بصوت واضح على غير العادة لأنها كانت بتقرا بدون صوت اللي حصل حاجة تفوق التفكير حب غير مسبوق ليها من الناس جوة وبرا مصر».