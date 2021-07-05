في الشارع والميكروباص والمكتبة.. تفاصيل 5 وقائع تحرش بمصر في أسبوع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسبوع واحد فقط، باتت أخبار التحرش تضج بمواقع التواصل الاجتماعي، فرغم اقتراح تغليظ العقوبات والتعامل مع الأمر بكونه جُنحة، بجانب تنديد دار الإفتاء بهذه الجريمة، إلا أنه يبقى ضُعفاء النفوس يرضخون لشهواتهم على حساب أجساد الفتيات والأطفال.

في 7 أيام شهدت البلاد أكثر من واقعة تحرش، ما بين الاعتداء على الأطفال والفتيات بالمكتبات، أو حتى داخل وسائل المواصلات، والتحرش بالشوارع العامة، الكثير والكثير من الوقائع التي تُشيب لها الرأس، وثقتها الكاميرات، وما خفي كان أعظم.

فيديو مناف للأداب داخل ميكروباص

واقعة مؤسفة، تعرضت لها إحدى الفتيات قررت توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن كواليس تعرضها للتحرش داخل ميكروباص من قبل شخص أظهر لها مقطع فيديو إباحي عندما فشل في ملامستها.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو مدته لم تتجاوز دقيقتين، وهي تتشاجر مع المتحرش، وتحاول إجباره على النزول من السيارة.

وأرفقت الفتاة تعليقا على الفيديو، قالت فيه: «جماعة.. الحكاية إن الراجل دا معرفش يلمسني لأني كنت حاطة شنطتي جمبي طول الطريق، راح مشغل فيلم إباحي وبيفرجني عليه».

وتابعت: «أنتوا شايفين إني أفورت برضو طالما التحرش مش جسدي؟».. وذلك بعدما ظهر خلال الفيديو مجموعة من الركاب وهم يدافعون عن المتحرش، ويوجهون توبيخاتهم إلى الفتاة بسبب إصرارها على إنزاله من السيارة، فضلا عن تصويره وفضح أمره».

وقالت الفتاة: «متحرش الناس بتدافع عنه ومش راضيين ينزلوني أضربه، تخيلوا، ورجالة العربية اتهجموا عليا، أنا نفسي أعرف هو مبقاش في رجالة».

وأضافت الفتاة، لـ«هن»: «حاولت أنزل الراجل ده من العربية، لكنه رفض ينزل، وكمان الركاب رفضوا ووقفوا معاه».

تحرش لفظي واعتداء في الشارع

واقعة أخرى شهدها الشارع المصري، تحديدًا بمنطقة العمرانية، بعدما أقدم شاب على التحرش لفظيا بفتاة، وعند محاولة توبيخه قرر الاعتداء عليها صفعًا على وجهها أمام المارة.

وظهرت السيدة هبة رجب، والدة الضحية «ليلى» في مقطع فيديو، قائلة: «يا جماعة أنا ست وحيدة مليش غير بنتين في الدنيا دي كلها، واحدة في الإعدادية وواحدة في الثانوية، البنت نزلت النهاردة تاخد الدروس بتاعتها مع المدرسين من الساعة 9 الصبح لحد الساعة واحدة ونص، وأنا بتابعها في التليفون عشان الدرس بعيد في آخر الهرم».

وواصلت السيدة حديثها: «دلوقتي جتلي لاقيتها فجأة بتصوت وبتتصل عليا وبتقولي إلحقيني يا ماما، سألتها في إيه اللي حصل؟ لاقيتها مرمية في الشارع، وواحد نزل من عربية وبيتحرش بيها وبيشدها وبيقولها تعالي أعمل فيكي حاجات مش كويسة».

وعلى الفور، وقع المتهم في قبضة الأمن، الذي اعترف بالواقعة في التحقيقات أمام أجهزة الأمن، قائلًا: «كانت ساعة شيطان، أنا عاكستها فعلا وكمان اتهورت لما ضربتها بالقلم، ندمان طبعا على اللي حصل».

التحرش بعاملة القمامة

من الجيزة للفيوم، قرر شخصان التحرش بسيدة عاملة قمامة بالشارع أمام المارة، على مرأى ومسمع من المارة، ورغم مقاومتها الشديدة للدفاع عن نفسها إلا رغبتهما في الاعتداء عليها دفعتهما لنزع غطاء رأسها، وعند مقاومتها الزائدة ورشقهما بالحجارة، قاما بملامسة أجزاء من جسدها.

سيدة بمصر القديمة

واقعة مأساوية أخرى في منطقة الملك الصالح بحي مصر القديمة بالقاهرة، بعدما تعرضت شابة لمضايقات شخص يقود سيارة «سوزوكي» تحرش بها واعتدى عليها بالضرب والسب، ما دفعها لتحرير محضر ضده، مؤكدة ما تعرضت له لأزمات نفسية شديدة.

متحرش أوسيم

مقطع فيديو يقشعر له الأبدان، كانت ضحيته طفلة 12 عاما، بعدما وثقت كاميرات المراقبة، اعتداء صاحب المكتبة التي تعمل فيها والدتها عليها، وتقبيلها رغمًا عنها.

ومع تداول المقطع، تحرك الأمن ليقع المتهم في قبضته، معترفًا بالواقعة.

عقوبة التحرش في القانون المصري

وكانت عقوبة التحرش في القانون المصري، تتضمن وفقًا للمادة 306 مكررًا «أ»، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت العقوبة تشمل كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش المقترحة

ووفقًا للتعديلات الأخيرة لعقوبة التحرش في القانون المصري، تصبح الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.