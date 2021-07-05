في ذكرى رحيلها الأولى.. قصة رجاء الجداوي مع عالم الأزياء وحكاية إشادة السيسي بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام مضى على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتركت حزنا وآلما كبير في قلوب محبيها داخل الوسط الفني وخارجه، إذ كانت تتمتع بمحبة كبيرة ممن يعرفونها، تركت بصمة في حياتهم، كلُ يعشق أناقتها ورقة صوتها إذ كانت تعرف باسم «الليدي»، كونها حازت على لقب ملكة جمال مصر.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، كواليس حصول رجاء الجداوي على لقب ملكة جمال مصر ودخولها عالم الموضة والأزياء، وإشادة الرئيس السيسي بها.

كانت الفنانة رجاء الجداوي، أشهر عارضة أزياء في مصر والعالم العربي فى الستينيات، ولقبت بملكة جمال القطر المصرى عام 1958.

خطت الفنانة الراحلة أول خطوة في عالم الأزياء من خلال مشاركتها في عرض أزياء عام 1961 وكانت أول عارضة أزياء مصرية، حيث لم تكن هناك فتاة مصرية تعمل في هذا المجال، والذي كان مقتصرًا على فتيات من الجاليات الأجنبية التي تعيش في مصر.

تحدت «رجاء»، جميع المعوقات والظروف وأثبتت جدارتها وتميزها في مجال عشقته، وهذا وهبها فرصة كبيرة لتعمل مع مجموعة من أشهر مصممى الأزياء في العالم ومن بينهم كوكو شانيل.

ظلت رجاء الجداوي، تعمل في مجال الأزياء لمدة 24 عاما حتى جذبتها الشاشة الفضية وعالم الفن والسينما، فقررت اعتزال عملها كعارضة أزياء عام 1986.

إشادة الرئيس السيسي برجاء الجداوي

أناقة وجمال الفنانة رجاء الجداوي، جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بمدحها والإشادة بها خلال كلمتها باحتفالية «قادرون باختلاف» التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، قبل أعوام.

وقال السيسي، حينها: «يا أستاذة رجاء أنا بشكرك جدا، ربنا يديك الصحة، حاتفضلي طول عمرك شيك جدا، مش اللبس بس، شيك في كل حاجة».

لم تتمالك الفنانة الراحلة، دموعها وردت عليه باكية: «أنا أخدت أعلى وسام النهاردة».