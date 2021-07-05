في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. عارضة الأزياء التي ارتدت 5 آلاف فستان زفاف وتزوجت بـ «بلوزة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«5 يوليو» التاريخ الذي أدخل الحزن والأسى في الوسط الفني وجمهور الفنانة رجاء الجداوي، التي تحل ذكرى رحيلها الأول اليوم، بعدما أصابها فيروس كورونا المستجد وظلت تصارعه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، تاركة الحزن في قلوب محبيها، فهي صاحبة الرصيد الكبير من المحبة المرتبطة بأعمالها أو لقاءاتها الإعلامية بالإضافة أيضًا لظهورها كعارضة أزياء في بداية مشوارها.

مع بداية فترة الستينيات اتجهت الأنظار إلى عارضة الأزياء الشابة، آنذاك، رجاء الجداوي التي اتسمت بالأناقة والقوام الرشيق، حتى أصبحت بالفعل، أول موديل مصرية ووضعت بصماتها الخاصة في عالم الموضة والجمال.

جوائز عديدة وعروض تميزت بها العارضة الشابة، إذ تعاملت مع أشهر مصممي الأزياء في العام، من بينهم كوكو شانيل، وتألقت في عالم أحبته على مدار 8 سنوات، حتى اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل.

ارتديت 5000 فستان زفاف واتجوزت ببلوزة

وخلال السنوات التي عملت خلالها رجاء الجداوي في عالم الأزياء، ارتدت 5 آلاف فستان زفاف، بحسب ما ذكرته في لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: «كنت العروسة الدائمة في عروض الأزياء».

ورغم أنها «العروس الدائمة» في عروض الأزياء، إلا أنه عند زواجها من حارس مرمى النادي الإسماعيلي حسن المختار، لم ترتدي فستان الزفاف الذي أقيم سريعًا، واستعارت وقتها «بلوزة» برتقالية اللون من الفنانة سهير البابلي، بحسب ما ذكرته للإعلامية إسعاد يونس.

لتعويض حرمانها من ارتداء فستان الزفاف، قامت بتصميم فستان ابنتها الوحيدة «أميرة» عند زواجها، ورغم تركها وقتها لعالم الأزياء، إلا أنها حرصت على تصميم فستان زفاف ابنتها، وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»، إن فستان زفاف ابنتها كان مكونا من 80 ألف فص عقد، وكان ثقيلا جدًا، من كثرة الفصوص التي كانت به.

وقالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: «اتجوزت من غير فستان فرح.. وفكيت عقدتي من الفساتين في فرح بنتي أميرة».