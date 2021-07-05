غضب في أوكرانيا.. المجندات تخلين عن «البيادة» ولبسن «كعب عالي» (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت صور النساء مجندات في الجيش الأوكراني حالة من الجدل بعدما ظهرن خلال عرض عسكري وهنّ يرتدين الكعب العالي بدلًا من «البيادة العسكرية» التي ترتديها الجيوش في العادة أثناء التدريبات والعروض العسكرية.

وكشفت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن ردود فعل غاضبة بين بعض المسؤولين في دولة أوكرانيا بسبب ارتداء المجندات لـ«الكعب العالي» في عرض عسكري للتدريب قبل مشاركتهم في عرض عسكري كبير تشهده البلاد في شهر أغسطس القادم، حيث تستعد أوكرانيا لتنظيم عددا من العروض والمناورات العسكرية في 24 أغسطس المقبل للاحتفال بمرور 30 عاما على استقلال البلاد، الذي تحقق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو وصور لمجندات من الجيش النسائي خلال عرض عسكري وهن يرتدين أحذية بكعب، ويسرن بخطوات عسكرية، وهو ما يؤكد عزم الوزارة تقديم العرض العسكري بهذه الأحذية.

وطالب عدد من المشرعين المقربين لرئيس الحكومة الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، بإدراج الكعب العالي كجزء من الزي العسكري للمجندات الأوكرانيات، في حين أعرب نواب بالبرلمان عن دهشتهم من ظهور المجندات بهذا الشكل داعين وزير الدفاع «أندري تاران» إلى الاعتذار عن ما حدث، وفق ما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

واعتبرت النائبة إينا سوفسون، أن نشر الصور يهدف للسخرية من المرأة المقاتلة في الجيش، مشيرة إلى الأضرار الصحية المترتبة على ارتداء الكعب العالي في مثل هذا الميدان من الأعمال.

بالصور حملة انتقادات في أوكرانيا بسبب «ملابس داخلية» لـ«مجندات»

كما أثيرت حالة من السخرية في البلاد بعد نشر وزارة الدفاع هذه الصور والفيديوهات بينما اعترضت البرلمانية الأوكرانية إينا سوفسون في تصريحات صحفية على حالة السخرية قائلة: «النساء المجندات في أوكرانيا مثل الرجال يخاطرن بحياتهن ولا يستحقن السخرية».

وبدورها طالبت أولينا كوندراتيوك، نائبة رئيس البرلمان المسؤولين بالاعتذار علنا عن ما اسمته «إذلال النساء» ودعت لإجراء تحقيق.