متى يبحث الزوج عن أخرى؟.. معتز عبدالفتاح يرد: «الرجل بصباص بطبعه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساءلت الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، مقدمات برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، عن الأسباب التي تجعل الرجال يبدأ في البحث عن امرأة أخرى بخلاف زوجته؟.

وردًا على هذا التساؤل قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يرى الرجل بطبيعته «بصباص» وأحيانًا لا يحتاج إلى أسباب أو دوافع ليبدأ في البحث عن امرأة أخرى، وليس هذا فقط بل يبحث عن تلك المرأة ليجمع بينها وبين المرأة التي ارتبط بها بالأساس وليس بديلا لها.

وأوضح «عبدالفتاح»، خلال استضافته بالبرنامج، بحلقة اليوم الأحد، أن هذه النوعية من الرجال، مهما كانت زوجاتهم على درجة كبيرة من الجمال والجاذبية، إلا أن هذا لا يمنعهم من البحث عن أخرى، ناصحًا المرأة التي تتعامل مع هذه النوعية من الرجال أن تتجاهل ما يفعله الزوج وتتغافل عنه، متابعًا: «لو معملتيش كدا هتدخلي نفسك في متاهات، وهو طبيعته كده».

وأردف: « يجب على المرأة في تلك الحالة أن تفعل كل ما يجب أن تقوم به في مثل هذه الأمور، بحيث قدام نفسها ما تكونش غلطانة، لكن في نفس الوقت عليها أن تتعامل مع هذا الوضع بنسبة من الذكاء وتتغافل عن كل هذا»، مؤكدًا أن المرأة الذكية تسطيع أن تستقر مع الرجل أكثر من المرأة الجميلة.

وأشار «عبدالفتاح»، إلى أنه وفقًا لرأي «سيغموند فرويد» المفكر النمساوي، فإنه إذا كانت الرغبة الجنسية لدى الرجل مرتفعة فمن المستحيل أن يكتفي بزوجة واحدة، حتى ولو كانت زوجته لديها رغبة جنسية مرتفعة باستمرار، أما إذا كان الرجل صاحب الرغبة الجنسية المرتفعة مرتبط بزوجة رغبتها الجنسية منخفضة، ففي تلك الحالة ستكون هناك الكثير من التوترات والصراعات بين هذين الزوجين، ويقينا وقتها سيبحث الرجل عن امرأة أخرى.

وواصل: «أما لو الرغبة الجنسية عند الرجل قليلة وكذلك المرأة، في تلك الحالة فقط تستقر الأمور بين هذين الزوجين»، موضحًا أنه لذلك نرى الأمور الأسرية عادة تستقر بين الرجل وزوجته بعد تقدمهما في السن.