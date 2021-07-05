بعد إثارتها الجدل بسبب الصلاة.. داليا نعيم: «أنا مسنودة والكل بيغير من شكلي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت تصريحات المطربة والمذيعة العراقية «داليا نعيم» حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب لقائها مع الإعلامي «نزار الفارس» في برنامجه «مع الفارس» الذي تبثه قناة «الرشيد».

وحول تعدد ظهورها على شاشات التلفزيون، قالت:«مش غلط أكون كاركتير لأني بمتلك هواية التقليد وأنا مقدمة برامج ولست إعلامية بحكم إني غير حاصلة على شهادة في الإعلام، والإعلامي هو الشخص الحاصل على شهادة علمية في الإعلام، وبطبعي أفضل تقديم البرامج في رمضان وبيحصل لغط بين الجماهير، ووجهة نظري إني مطربة لأني قدمت أغنية رياضية ومقدمة برامج وفقط».

كما علقت «نعيم» على تعرضها للسب من قبل متصل في برنامجها، قائلة:«هذا المتصل لأنه مدفوع من شخص مع الأسف لا أعرف من هو لكنه من خارج الوسط، ويغار مني وبعد ذلك علمت اسمه وهو غير الاسم المتداول، وعلمت ما هو وضعه وموضوعه، وألقى القبض عليه لأني مسنودة من شخص لا داعي لذكر اسمه ولا أحب أن أعلق على هذا الموضوع».

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وحول ما أثير عن إطلالاتها على مواقع السوشيال ميديا ردت قائلة:«أريد أن أسأل سؤال هل مكياجي «أوفر»؟ في ناس مرضى نفسيين وبيتعكزوا على هذه الأشياء مثل تدمير المكياج ورغم إني أقدم حلقات برنامجي التلفزيوني بشكل طبيعي أجد أن الموضوع أثار ضجة وأنا عندمنا أقوم بعمل إعلان لطبيب تجميل كل الحبايب يذهبوا إليه نريد مثل خشم داليا «فمها» وشفاتها، وأنا مقتنعة بشكلي والأشخاص يغارون مني ويتمنون أن يكونوا مثلي وهذا ليس غرورا».

كانت المذيعة العراقية قد أثارت حالة من الجدل بسبب تصريحاتها حيث قالت خلال اللقاء لـ نزار الفارس: «شوف أنا بقول راح استمر بالصلاة، بس صدقني مرات لما بشوف الحياة، متل أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، شلون بدي صلي وحاطة ميك أب، صلاتي من غير استمرارية، ومو شرط أصلي اليوم وأباشر بصلي غدا، هذا الموضوع غلط».