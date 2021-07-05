5 طرق للتخلص من النمل بطرق طبيعية.. منها «عصير الليمون والزيوت العطرية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يظهر النمل بكميات كبيرة وخاصة في المنازل، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، الأمر المزعج لدى ربات المنازل إذ أنه يهاجم الأطعمة ويفسدها، وتلجأ السيدات إلى استخدام المبيدات الحشرية، لكن توجد أيضًا بعض الطرق الطبيعية التي يمكن اللجوء إليها بديلًا عن هذه المبيدات التي تسبب أيضًا أضرارًا.

وعرضت «سبوتينك» بعض الطرق الطبيعية التي تعتمد على الزيوت والخلطات الطبيعية ويمكن استخدامها للتخلص من النمل في المنزل بدلا من المواد الكيميائية الموجودة في المبيدات الحشرية ومنها:

خليط بورات الصوديوم والسكر

في دقائق معدودة يمكن تجهيز هذا الخليط وهو عبارة عن خليط يضم نصف كوب من السكر وملعقة ونصف من بورات الصوديوم يضاف لها كوب ونصف من الماء الدافئ، ويتم إذابة الخليط جيدًا وغمر قطع من القطن داخله ثم وضعها على المكان الذي يوجد به النمل عدة مرات.

الزيوت العطرية

يمكنك البحث عن الممرات الخاصة بالنمل، التي تربط بين مصدر الطعام ومستعمرات النمل وقطعه من خلال بعض الزيوت، التي تجعلها غير قادرة على الوصول إلى مصدر الطعام، ومن هذه الزيوت زيت النعناع وزيت شجرة الشاي، وزيت القرنفل وزيت الليمون، وجميعها يتم رشها في مكان تجمع النمل.

الخل الأبيض

يمكن استخدام الخل الأبيض في مكافحة النمل بفضل رائحة النفاذة التي تجبر حشرات النمل على الفرار من الأماكن، التي يتم رشها به، ويتم تحضير خليط الخل الأبيض عن طريق إضافة ربع كوب من الخل الأبيض مع ربع كوب من الماء مع قطرات من الزيوت العطرية، وأبرزها زيت القرنفل.

خليط السكر والصودا

يعتمد هذا الخليط على استخدام المركبات الحمضية مع السكر لجذب النمل، الذي ينقل مكونات الخليط إلى مستعمراته ثم يبدأ في تناول السكر، المخلوط بالصودا بصورة تقود إلى التخلص منه.

خليط عصير الليمون

يمكن تحضير هذا الخليط بواسطة إضافة الليمون إلى الماء مع قطرات من الزيوت العطرية، ورشه على تجمعات النمل.