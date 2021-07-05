حكاية فيلم أثار الغضب عن «حنين حسام والمخدرات».. ومؤلفه: «بنعمل سينما نضيفة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كل الشكر والتقدير لفريق عمل فيلم معركة الأسود وهذه صور من كواليس الفيلم أتمنى إنه ينال إعجابكم» جزء من منشور تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن صورا لمجموعة من الأشخاص ظهروا كأنهم في «لوكيشن» مصغر للتدريب على تمثيل أحد الأفلام من تقديمهم، لكن حدث ذلك مع تداول الصور التي اقترنت بتعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة.

مجموعة من الأشخاص من ضمنهم سيدة مرتدية عباءة حمراء وسيدة أخرى ظهرت بملابس المنزل، هم أبطال عمل الفيلم الجديد، وهو من تأليف عمرو السمان، الذي وصف نفسه «عاشق» للسينما النظيفة ويرغب في تقديم الأفلام لها «أنا شغال سواق في شركة مقاولات، لكن أنا من عشاق السينما النضيفة وعاوز أعمل فيلم ويبقى لينا جمهور بعيد عن الأفلام الهابطة».

«معركة الأسود» الاسم الذي استقر عليه الرجل الأربعيني ليجسد المعركة الدائرة بين الشر والخير، فقصة الفيلم تدور حول المعلم الذي يعمل أولاده الذكور في المخدرات بينما تتجه بناته للعمل في التطبيقات مثل «تيك توك، ولايكي» بطريقة سيئة، ليجسدن قضية حنين حسام، فتاة «التيك توك» دون الإشارة لاسمها.

وأوضح مؤلف الفيلم عمرو السمان خلال حديثه لـ«هن» أنه يرغب في زيادة التوعية خاصة بين الأسر حتى لا يتركوا بناتهم بمفردهن في الغرفة دون رقابة «البنت اللي قاعدة في الأوضة لوحدها لازم يكون في رقابة من الأسرة عليها، عشان نتأكد إنها مش فاتحة لايف زي ما كانت حنين حسام بتعمل، وكمان احنا ناقشنا قضية المخدرات».

واعتمد الفيلم على الوجوه الجديدة، من ضمنهم رانيا حسين، وهي السيدة التي ظهرت بعباءة حمراء، كما أسند الفيلم للمخرج عبدالحليم السيد «رانيا دي، هي الست اللي مسيطرة على فريق المخدرات وبنتها شغالة في تطبيقات السوشيال، احنا بنمثل واقعة حنين حسام من غير أسامي عشان ندي توعية أكتر للمجتمع».

انتقادات كثيرة طالت الصور المتداولة عن كواليس العمل، بينما ذهب البعض في تعليقاته بأن الفيلم مادة جديدة للإيحاءات غير اللائقة وهو ما رد عليه «السمان»: «اللي بينتقد يشوف الأول، مفيش أي ألفاظ خارجة ولا إيحاءات، والفيلم فيه أغنية وراقصة لابسة عادي، احنا بنعمل توعية للمجتمع».

واقترب «السمان» من الانتهاء من تصوير العمل الذي يقوم بمجهود ذاتي، ومن ثم يقرر عرضه في ساقية الصاوي «احنا هنعمل عرض خاص هناك وهنعمل مؤتمر صحفي، ولو ربنا كرمنا هيبقى لينا سعر في السوق، تحنا وجوه جديدة وبنشق الطريق لنفسنا، أنا بقالي 11 سنة بجري في مجال الفن وعاوزين نظهر للجمهور».