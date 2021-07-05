«قومي المرأة» يهنئ نبيل صموئيل لحصوله على جائزة الريادة في العطاء الخيري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة للدكتور نبيل صموئيل أبادير، عضو المجلس، مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، لحصوله على جائزة الريادة في العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورته الثانية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بحصول الدكتور نبيل صموئيل على هذه الجائزة، مؤكدة أنها جاءت تقديرا لجهوده المبذولة في مجال العمل التنموي والعمل الخيري خلال الفترة الماضية.

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن الدكتور نبيل يعد أحد رواد العمل الأهلي في مصر، مؤكدة الدور المتميز الذي يؤديه من خلال رئاسته للجنة، ومنتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس، الذي نجح من خلاله في فتح حوار ونقاش بين منظمات المجتمع المدني المختلفة، بهدف تسخير إمكانيات هذه المنظمات كافة، لتمكين المرأة، ودعم مشاركتها في المجتمع.

جدير بالذكر أن جائزة الريادة في العطاء الخيرى والتنموي المستدام تقدمها مؤسسة «مصر الخير»، وتستهدف رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية مصر 2030، وقسمت الجائزة إلى 3 أقسام، الأولى موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها ممارسات مسؤولة في مجال التنمية المستدامة، والأخرى موجهة للمبادرات الشبابية، والثالثة موجهة إلى رواد العمل الأهلي في مجال التنمية، ولهم ممارسات متميزة في هذا المجال.