أسما شريف منير «أنا احلويت فعلا ودي مش إشاعة».. وأنتيكا يعلق «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جديدة أثارت تفاعلا بين متابعيها في التعليقات على الصور.

وظهرت «أسما» وهي مرتدية فستان أزرق طويل ذو صيحة «أوف شولدر»، وأيضًا ارتدت القبعة وعلقت على الصور قائلة «أي أخبار اتكتبت عني مؤخرًا إني احلويت دي حقيقة مش إشاعة»، وعلق المصور الشهير «أنتيكا» على الصور: «القمر».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصور «حصل فعلًا، دي حقيقة فعلًا، إيه القمر ده بجد، طول عمرك حلوة يا سومتي، الأزرق حلو جدًا عليكي».

أسما شريف منير وأنتيكا

وخلال الأيام الماضية تداولت صفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول ارتباط الإعلامية أسما شريف بالمصور الشهير «أنتيكا» بعدما نشرت مجموعة صور لهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال تواجدهما سويًا في إحدى المدن الساحلية، وتفاعل المتابعون في التعليقات حول ارتباطهما.

ونشرت «أسما» مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعها بـ«أنتيكا» معلقة عليها: «تنوية عشان الناس اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة، أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد، أوعدكم لما ارتبط هعرفكم، أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب إنكم تفرحولي مش هخبي، إيه الألوان الجامدة دي، صيف كما قال الكتاب».

وعلق عليها «أنتيكا»: «ست الكل وأختي الكبيرة وبطلة الجمهورية في الروقان»، وردت عليه «أسما»: «أجدع الناس اللي في حياتي، حبيبي يا تيكا».

تفاصيل طلاق أسما شريف منير من الفنان محمود حجازي

ومنذ ما يزيد عن شهر كانت أعلنت الإعلامية أسما شريف منير انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، إذ نشرت منشورا لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتوضح من خلاله أنها انفصلت عنه لأسباب شخصية لا تريد التحدث عنها.

وقبل عدة أيام نشرت الإعلامية أسما شريف منير منشورا لها، لتوضح من خلاله أن العلاقة بينها وبين طليقها الأول ووالد ابنتها علاقة صداقة قوية، إذ تجمع بينهما ابنتهما لآخر العمر، لافتة إلى أن كلاهما حريص على توفير أجواء أسرية صحية لابنتهما.