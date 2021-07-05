الامارات | «عودة تجريبية» لسوق السمك الشهير في هامبورغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة تجريبية» لسوق السمك الشهير في هامبورغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الرواد والسياح إلى سوق السمك الشهيرة في هامبورغ، صباح أمس، للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وتمكن البائعون، أخيراً، من فتح أبوابهم والترحيب بالزوار مرة أخرى، بعد أكثر من 15 شهراً من الإغلاق بسبب جائحة فيروس «كورونا».

ومع ذلك، فقد اعتبر الافتتاح تجريبياً، وهناك بعض القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا». وفرض على الزوار ارتداء الكمامات الطبية في جميع الأوقات، ومُنعوا من تناول الطعام إلا خارج السوق. كما تم فرض قيود على عدد البائعين، حيث سمح فقط لنحو 60 بائعاً بفتح منافذهم في مساحة تبلغ 250 × 30 متراً، وعادة ما تتسع المساحة لما يصل إلى 120 منفذاً. ويذكر أن سوق السمك في هامبورغ، التي تعود لـ300 عام، كانت تستقبل قبل الجائحة ما يصل إلى 70 ألف شخص كل يوم أحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news