الامارات | 911 شخصاً فقط في عروض مهرجان بايرويت

شكرا لقرائتكم خبر عن 911 شخصاً فقط في عروض مهرجان بايرويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ، أمس، طرح تذاكر المهرجان الألماني الشهير عالمياً بأعمال الموسيقار ريتشارد فاجنر، مهرجان بايرويت.

وعادة ما يكون الطلب كبيراً على تذاكر هذه العروض الأوبرالية، لكن هذا العام ستكون أكثر ندرة بسبب جائحة فيروس «كورونا»، حيث سيسمح فقط بحضور 911 شخصاً في كل عرض من عروض المهرجان في دار الأوبرا الرئيسة، بدلاً من حضور 2000 شخص كالمعتاد.

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان مرة أخرى في 25 يوليو، كما يحدث عادة في كل عام، بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس «كورونا» في عام 2020.وسيكون هناك إنتاج جديد هذه المرة لأوبرا ريتشارد فاجنر «الهولندي الطائر» في الافتتاح. وستستمر فعاليات المهرجان حتى 25 من أغسطس المقبل.

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