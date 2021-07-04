قبل الارتباط.. 10 صفات اعرفيها عن رجل السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعد اختيار شريك الحياة من الأمور الصعبة والمحيرة لدى الكثير من الأشخاص، وإذا كنت تشعرين بالقلق في علاقتك مع شريك حياتك خاصة إذا كان من مواليد برج السرطان، فإننا نذكر لك بعض النصائح المهمة التي تساعدك على التعامل معه وكسب قلبه، وفق ما أورد موقع "astrology".

- عندما يقع رجل برج السرطان في الحب، ستظهر كل مخاوفه على الفور.

- يتميز بأنه حنون ولطيف ولا يتحدث كثيرا.

- مولود السرطان حساس لمشاعر شريكه، وإذا كان قد تعرض لأذى شديد بسبب وضعه العائلي، فهناك احتمال أن يكون خائفًا جدًا من الانفتاح حتى مع الشريك الذي يبدو مثاليًا.

- لا يحب الصراع ويفضل أن يبقى هادئًا في معظم المواقف الجنونية، وعندما يغضب من شيء ما، من المحتمل أنه لن يقول شيئًا.

- رجل السرطان رقيق ومهتم، ولن ينس أبدًا عيد ميلاد شريكه.

- لديه حاجة مفرطة لحماية نفسه من العالم الخارجي من خلال الاحتفاظ بالأسرار، ولكن عندما يقرر السماح لشخص ما بالدخول إلى عالمه، فإنه سيشارك كل شيء تقريبًا مع هذا الشخص.

- يعشق هذا الرجل الطهي، وحتى إذا لم يكن لديه هذه العادة، فقد يستمتع مع الشريك المناسب بمواعدة رومانسية في المطبخ.

- يسعى إلى إقامة حياة أسرية هادئة.

- يحب الأشياء ذات القيمة التقليدية أو العاطفية، لذا عند اختيار هدية لشريك حياتك من برج السرطان لا تختاري أي شيء باهظ الثمن أو غير عملي، ويفضل الهدايا العادية مثل الملابس أو ربطات العنق أو المحافظ أو العطور ذات الرائحة الجميلة.

- وطني ويحب بلده، وخاصة الأماكن التي يرتبط بها بذكريات جميلة.